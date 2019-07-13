民記區議員「堅持初心」 連儂牆前派工作報告

民記fb貼守牆市民打不還手報道

民建聯前日亦喺fb專頁轉貼守護連儂牆市民「打不還手」嘅報道，篇報道正面報道嗰個反修例者嘅行為，民記fb話，「目前社會充斥着互相指罵，甚至動輒使用暴力的情况；民建聯重申，反對任何形式的暴力行為，呼籲各方盡快回復和平理性」。負責網絡宣傳嘅民建聯副主席陳學鋒同Emily講，係佢要求出呢個post，認為必須同任何暴力劃清界線，「是其是、非其非」先可以面對支持者。

另一區議員起「牆」畀街坊抒發

該黨嘅元朗區議員黃煒鈴都整咗幅畀街坊表達意見嘅「牆」，其實係一塊大橫額，佢喺fb話「你有你表達、我有我表達」，希望畀街坊抒發吓情緒，有街坊寫上「中國香港加油！」「支持警察！」「還我安寧！」「反對暴力！」

民建聯取消原定7月9日舉行嘅周年會慶酒會，但地區支部仍有活動。灣仔支部噚晚就喺灣仔伊利沙伯大廈一酒樓舉行黨慶晚宴，約40名網民收到風，去到樓下大堂示威。網民手持標語「民建聯、最無恥」，仲叫口號「票投民建聯，香港玩X完」。約10幾個軍裝同便裝警員喺大廈外手持圓盾同長警棍戒備。其間有人以攝錄機拍攝示威者，有示威者以示威標語遮鏡頭。至晚上約8點半，有人大叫「夠鐘」，全部人由電梯大堂步出大廈，向堅拿道天橋方向離開。