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港聞
2019年7月13日星期六
港聞二
港大醫科增50萬狀元獎學金看齊中大 改科前邀尖子聽講座 涉違聯招協議
考生問有無中大般獎學金 港大高層即晚拍板「照跟」
公路鐵枝插穿擋風玻璃 險中探員
3公路「黑點」 業界倡最少留1秒行車距離
民陣7‧21集會 力爭獨立調查委會 林鄭私人晚宴稱感謝警隊
稱6．12接警通知 集會定性「暴動」 警：一哥上月已澄清 政府消息：最新說法為準
300人港大集會 張翔允下周見學生
連儂牆衝突4日10宗 心理學家籲官民包容
民建聯倡設學者專責組研社會矛盾 促跟進台灣殺人案 李慧琼：可勸疑兇自首
英登報促關注聯合聲明 網民眾籌300萬半日達標
港澳辦副主任：反修例因不了解基本法
獲不反對通知書 解散地上水花園改港鐵站 光復上水拒按警路線 堅持原終點
「佔旺畫家」被拒保釋 押後下月再訊
上載仇警圖教師 學校：校董會嚴肅跟進
王永平籲高層關注警員情緒
環團促撤明日大嶼 陳帆：不放棄任何覓地安排
收散工4.3萬回佣 高鐵地盤管工認罪
深圳灣破兩走私案 檢私煙結他弦線
搜醫務中心 拘西醫及職員 首檢假子宮頸癌疫苗 海關：攙真貨魚目混珠
被捕西醫曾涉專業失當
假疫苗或致過敏 嚴重可致命
浸大生同志遊行裸體罰款 辯稱行為藝術 官稱社會尺度屬猥褻
以身體宣示出櫃 嘆最難面對至親
合葬龕位遭毁 女星尤敏與夫骨灰被偷
5雛貓遭棄垃圾站 僅一倖存
不滿亂便溺摔狗10次 無業男獲輕判社服
尊子漫畫
民記區議員「堅持初心」 連儂牆前派工作報告
烈日下甩手操加行圈 阿臻減磅至80kg
羅得西亞背脊犬 走失遊地鐵河
寶礦力有人買嚟撐 有人買完倒
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【明報專訊】（請看附圖）
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港大醫科增50萬狀元獎學金看齊中大 改科前邀尖子聽講座 涉違聯招協議
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