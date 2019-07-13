5雛貓遭棄垃圾站 僅一倖存

餵流浪貓義工聞叫聲揭發

動物義工張先生說，前晚與妻外出用膳，約11時許駕車回家，二人途中餵飼了3隻流浪貓，並到垃圾站棄置貓糧袋，其間他聽到貓叫聲，找尋下確定由一個垃圾桶傳出，他於是取走桶內近頂的垃圾，發現一個膠袋在動，遂探身入桶內打開膠袋，兩隻雛貓即時爬出，其中一隻的後腿與另外3隻明顯死亡的雛貓被異物纏住，「異物黏着貓肉，隻腳爛晒」。他取出膠袋，將兩隻生還的雛貓帶回家擦乾身體，並用風筒吹乾保暖。

報案人：同地點4次見棄貓

張之後報警及通知愛護動物協會到場。他說過往不時有人在垃圾站棄貓，今次已是第4次，「很生氣，真是太殘忍，應予以譴責」。張說，包括他在內，村內共有數名動物義工，他們平日都會帶流浪貓做絕育手術。張呼籲若有貓主感無法飼養，可將貓兒交由動物義工處理。

愛協派員到場檢走3具貓屍及帶走兩隻生還的貓治理，其中一隻經搶救後不治。警方將案列作殘酷對待動物，交由元朗警區刑事調查隊第8隊跟進。