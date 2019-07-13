港聞

港聞二

下一篇 上一篇

以身體宣示出櫃 嘆最難面對至親

【明報專訊】剛在浸會大學電影系畢業的黃榮鋒，把自己看成以身體寫下一篇宣言給香港，他終於誠實面對自己的同志身分，卻仍有一事無法跨越，「原來回到家庭，我還是無法面對最親密的人——我的母親」。由落案起訴至開審，阿鋒一直對母親不提不說這件事。母親最終在報道得悉，只簡單一句向阿鋒說「永遠都支持你」。至此，阿鋒仍對母親感抱歉，「我能夠向全港人出櫃，卻害怕道出真相會傷害母親，遭她拋棄」。

怕遭拋棄不敢提 母閱報得悉：永遠支持

自從雙親離婚，阿鋒與母親同住但甚少溝通，為何「以身犯險」、後果是什麼，他都沒跟母親說起，反而面對陌生人，阿鋒表現得自在，坦誠說這場行為藝術對他來說是一次「救贖的可能」，「逼自己承認是同志，對自己一個裁決」。去年阿鋒構思畢業作品要拍紀錄片，他的教授劈頭說：「你做的東西都不是對自己誠實。」人過不了的，都是自己，所以阿鋒回去，「向內發挖」最糾結他生命的核心問題：性取向，以及與母親的關係。

遭教授棒喝對己不誠實 視行為藝術作救贖

他說「選中」以行為藝術來表達自己，啟蒙他的是塞爾維亞女藝術家瑪莉娜．阿布拉莫維奇（Marina Abramović）的自傳《疼痛是一道我穿越了的牆》。在南斯拉夫時代，瑪莉娜常赤裸表演，甚至容許觀眾在她的裸體上留下傷痕。這樣的尺度不被當代的社會文化接受，瑪莉娜最終離開祖國，流離歐洲各處繼續表演。阿鋒形容「她一生都在對抗痛苦」，亦只有藝術能令痛苦釋放，於是他以身體作為藝術的「編碼」語言，要觀眾解讀赤裸的他：「如果其他人正在掙扎，希望他會知道我明白他，因為我也正在掙扎。」

上 / 下一篇新聞

港大醫科增50萬狀元獎學金看齊中大 改科前邀尖子聽講座 涉違聯招協議
港大醫科增50萬狀元獎學金看齊中大 改科前邀尖子聽講座 涉違聯招協議
考生問有無中大般獎學金 港大高層即晚拍板「照跟」
考生問有無中大般獎學金 港大高層即晚拍板「照跟」
公路鐵枝插穿擋風玻璃 險中探員
公路鐵枝插穿擋風玻璃 險中探員
3公路「黑點」 業界倡最少留1秒行車距離
3公路「黑點」 業界倡最少留1秒行車距離
民陣7‧21集會 力爭獨立調查委會 林鄭私人晚宴稱感謝警隊
民陣7‧21集會 力爭獨立調查委會 林鄭私人晚宴稱感謝警隊
稱6．12接警通知 集會定性「暴動」 警：一哥上月已澄清 政府消息：最新說法為準
稱6．12接警通知 集會定性「暴動」 警：一哥上月已澄清 政府消息：最新說法為準
300人港大集會 張翔允下周見學生
300人港大集會 張翔允下周見學生
連儂牆衝突4日10宗 心理學家籲官民包容
連儂牆衝突4日10宗 心理學家籲官民包容
民建聯倡設學者專責組研社會矛盾 促跟進台灣殺人案 李慧琼：可勸疑兇自首
民建聯倡設學者專責組研社會矛盾 促跟進台灣殺人案 李慧琼：可勸疑兇自首
英登報促關注聯合聲明 網民眾籌300萬半日達標
英登報促關注聯合聲明 網民眾籌300萬半日達標
港澳辦副主任：反修例因不了解基本法
港澳辦副主任：反修例因不了解基本法
獲不反對通知書 解散地上水花園改港鐵站 光復上水拒按警路線 堅持原終點
獲不反對通知書 解散地上水花園改港鐵站 光復上水拒按警路線 堅持原終點
「佔旺畫家」被拒保釋 押後下月再訊
「佔旺畫家」被拒保釋 押後下月再訊
上載仇警圖教師 學校：校董會嚴肅跟進
上載仇警圖教師 學校：校董會嚴肅跟進
王永平籲高層關注警員情緒
王永平籲高層關注警員情緒
環團促撤明日大嶼 陳帆：不放棄任何覓地安排
環團促撤明日大嶼 陳帆：不放棄任何覓地安排
收散工4.3萬回佣 高鐵地盤管工認罪
收散工4.3萬回佣 高鐵地盤管工認罪
深圳灣破兩走私案 檢私煙結他弦線
深圳灣破兩走私案 檢私煙結他弦線
搜醫務中心 拘西醫及職員 首檢假子宮頸癌疫苗 海關：攙真貨魚目混珠
搜醫務中心 拘西醫及職員 首檢假子宮頸癌疫苗 海關：攙真貨魚目混珠
被捕西醫曾涉專業失當
被捕西醫曾涉專業失當
假疫苗或致過敏 嚴重可致命
假疫苗或致過敏 嚴重可致命
浸大生同志遊行裸體罰款 辯稱行為藝術 官稱社會尺度屬猥褻
浸大生同志遊行裸體罰款 辯稱行為藝術 官稱社會尺度屬猥褻
合葬龕位遭毁 女星尤敏與夫骨灰被偷
合葬龕位遭毁 女星尤敏與夫骨灰被偷
5雛貓遭棄垃圾站 僅一倖存
5雛貓遭棄垃圾站 僅一倖存
不滿亂便溺摔狗10次 無業男獲輕判社服
不滿亂便溺摔狗10次 無業男獲輕判社服
尊子漫畫
尊子漫畫
民記區議員「堅持初心」 連儂牆前派工作報告
民記區議員「堅持初心」 連儂牆前派工作報告
烈日下甩手操加行圈 阿臻減磅至80kg
烈日下甩手操加行圈 阿臻減磅至80kg
羅得西亞背脊犬 走失遊地鐵河
羅得西亞背脊犬 走失遊地鐵河
寶礦力有人買嚟撐 有人買完倒
寶礦力有人買嚟撐 有人買完倒