以身體宣示出櫃 嘆最難面對至親

怕遭拋棄不敢提 母閱報得悉：永遠支持

自從雙親離婚，阿鋒與母親同住但甚少溝通，為何「以身犯險」、後果是什麼，他都沒跟母親說起，反而面對陌生人，阿鋒表現得自在，坦誠說這場行為藝術對他來說是一次「救贖的可能」，「逼自己承認是同志，對自己一個裁決」。去年阿鋒構思畢業作品要拍紀錄片，他的教授劈頭說：「你做的東西都不是對自己誠實。」人過不了的，都是自己，所以阿鋒回去，「向內發挖」最糾結他生命的核心問題：性取向，以及與母親的關係。

遭教授棒喝對己不誠實 視行為藝術作救贖

他說「選中」以行為藝術來表達自己，啟蒙他的是塞爾維亞女藝術家瑪莉娜．阿布拉莫維奇（Marina Abramović）的自傳《疼痛是一道我穿越了的牆》。在南斯拉夫時代，瑪莉娜常赤裸表演，甚至容許觀眾在她的裸體上留下傷痕。這樣的尺度不被當代的社會文化接受，瑪莉娜最終離開祖國，流離歐洲各處繼續表演。阿鋒形容「她一生都在對抗痛苦」，亦只有藝術能令痛苦釋放，於是他以身體作為藝術的「編碼」語言，要觀眾解讀赤裸的他：「如果其他人正在掙扎，希望他會知道我明白他，因為我也正在掙扎。」