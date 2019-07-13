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浸大生同志遊行裸體罰款 辯稱行為藝術 官稱社會尺度屬猥褻

【明報專訊】浸會大學電影系男生去年11月參與香港同志遊行時一絲不掛，以紅繩繫腰，再用紅繩綁上陽具，左手拿聖經、右手持打火機作勢點火，警方到場將他拘捕。男生早前在東區裁判法院否認一項在公眾地方的猥褻行為罪，並自辯稱是透過行為藝術，表達身體自主和跨越身分認同的束縛。案件昨日裁決，裁判官裁定這並非合理辯解，並指出現今社會的隱私尺度認為這是猥褻行為，裁定被告罪名成立，罰款900元。

辯方求情稱，被告黃榮鋒犯案時剛滿21歲，沒有案底，父母離異，其生活倚賴母親。裁判官彭亮廷裁決時分析，猥褻不等於下流，而香港法律對猥褻的定義沿用英國於1989年的案例，提出客觀驗證準則，即考慮到有正確思想的公眾，按現今社會對莊重、風化及隱私的尺度，以判定該行為是否構成猥褻。

辯方：暴露有合理辯解 官：與屬否猥褻不掛鈎

審訊時辯方稱被告有合理辯解而暴露身體，其行為於外國有先例可援，但彭官反駁，該行為是否有合理辯解，與是否屬於猥褻，兩者並無掛鈎。彭官舉例，一名女演員在劇院舞台上裸露身體及展現挑逗動作，表演事前得到政府部門、場地管理者批准，公眾亦在知情下購票入場，女演員的行為無疑屬猥褻，但其表演有合法性，故合理辯解和猥褻這兩項元素應分開考慮。

彭官強調，對一般心智成熟的人而言，被告的行為毫無疑問屬於猥褻，加上被告在車水馬龍的馬路上裸體，有數以萬計、或非遊行的市民經過，而被告沒有事先通知他人有關其「表演」。

彭官又稱，不接納被告辯稱他其時正在拍攝畢業作品，因被告在盤問下曾動搖，亦沒有在警誡錄影會面中提及此事。彭官重申，行使一項自由的權利，須平衡社會各方利益，例如維繫公德是為了保障公眾免受有違公德行為的影響，因此法庭不是「一刀切」禁止所有裸體行為，而是施加適當限制。

【案件編號：ESCC318/19】

相關字詞﹕裸體 同志 浸會大學 在公眾地方的猥褻行為 行為藝術

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