港聞

港聞二

下一篇 上一篇

搜醫務中心 拘西醫及職員 首檢假子宮頸癌疫苗 海關：攙真貨魚目混珠

【明報專訊】海關與衛生署周三（10日）突擊搜查觀塘一間醫務中心，揭發其涉嫌魚目混珠，以假子宮頸癌疫苗混合真疫苗，行動檢獲76盒懷疑冒牌子宮頸癌疫苗及47盒真疫苗，市值約28萬元，醫務中心49歲男董事及33歲男職員涉嫌違反《商品說明條例》被捕。據悉被捕董事為註冊醫生。海關指出，是次為首次在市面檢獲冒牌疫苗，正追查冒牌疫苗來源。

被冒牌的「加衛苗9」子宮頸癌疫苗（HPV 9價預防疫苗）由美國默沙東藥廠（MSD）生產。默沙東藥廠發言人回應稱，一向致力維護公眾健康，並與政府有關部門緊密合作，以打擊未經註冊藥物於市面流通。發言人又稱，由於有關案件已進入調查及司法程序，不便評論，但會全力配合政府調查。

涉事信穎醫務中心位於觀塘港貿中心19樓，只提供疫苗注射服務。本報翻查公司註冊處資料，信穎醫務中心本年5月始註冊成立，創辦人為楊文信及李穎彰。據悉，楊文信為註冊西醫，為被捕者之一。本報昨到信穎醫務中心，發現人去樓空。公司註冊處資料亦顯示，楊文信同時為民康綜合醫務中心董事，該中心位於觀塘鴻圖中心，記者昨傍晚發現該醫務中心大門已上鎖。楊報住的北角和富中心住址亦無人應門。

接種者現紅腫起疑 向藥廠查詢揭發

衛生署總藥劑師陳詩濤說，一名投訴人早前在該醫務中心接種疫苗後出現輕微紅腫，看到疫苗外盒後感可疑，遂向藥廠查詢，藥廠回覆投訴人懷疑疫苗有問題。病人於7月初向衛生署投訴，署方即轉介海關一起跟進。陳說，衛生署今年暫收到逾千宗疫苗相關投訴。

海關版權及商標調查科高級監督關建強說，涉事醫務中心有兩個冰箱，分別放置76盒假疫苗及47盒真疫苗，若顧客對疫苗真偽有疑問，中心會提供真疫苗，否則只會為顧客注射假疫苗。他又說，該中心注射3針子宮頸癌疫苗的價錢為7000多元，與市價相若，並非以低價招徠。

真假疫苗分放兩冰箱 遇質疑給真貨

關說案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，現已抽取冒牌疫苗樣本交政府化驗所化驗，正等待結果。他又說，相信假疫苗只在萌芽階段，未有大量流入市面。陳詩濤則稱，疫苗內若有有害物質，會影響健康，但實際害處要待化驗結果才能評估。陳呼籲在該醫務中心注射過疫苗或有懷疑的人應盡快尋求醫生意見。他又說，該疫苗在香港只有一間指定供應商，醫護人員應向該供應商購買。

成分待化驗 料未大量流入市面

今年5月，位於佐敦的環亞體檢集團也涉嫌提供來歷不明的9價子宮頸癌疫苗，海關其後以涉嫌非法進口藥劑製品拘捕兩名董事，集團於6月清盤結業。美國默沙東藥廠早前發聲明，稱代理商從未供應「加衛苗9」予環亞，涉事疫苗品牌與是次海關檢獲的為同一品牌。

民建聯立法會議員蔣麗芸認為今次事件非常嚴重，因冒牌疫苗成分不明，比水貨更危險，希望當局盡快公布化驗結果。

上 / 下一篇新聞

港大醫科增50萬狀元獎學金看齊中大 改科前邀尖子聽講座 涉違聯招協議
港大醫科增50萬狀元獎學金看齊中大 改科前邀尖子聽講座 涉違聯招協議
考生問有無中大般獎學金 港大高層即晚拍板「照跟」
考生問有無中大般獎學金 港大高層即晚拍板「照跟」
公路鐵枝插穿擋風玻璃 險中探員
公路鐵枝插穿擋風玻璃 險中探員
3公路「黑點」 業界倡最少留1秒行車距離
3公路「黑點」 業界倡最少留1秒行車距離
民陣7‧21集會 力爭獨立調查委會 林鄭私人晚宴稱感謝警隊
民陣7‧21集會 力爭獨立調查委會 林鄭私人晚宴稱感謝警隊
稱6．12接警通知 集會定性「暴動」 警：一哥上月已澄清 政府消息：最新說法為準
稱6．12接警通知 集會定性「暴動」 警：一哥上月已澄清 政府消息：最新說法為準
300人港大集會 張翔允下周見學生
300人港大集會 張翔允下周見學生
連儂牆衝突4日10宗 心理學家籲官民包容
連儂牆衝突4日10宗 心理學家籲官民包容
民建聯倡設學者專責組研社會矛盾 促跟進台灣殺人案 李慧琼：可勸疑兇自首
民建聯倡設學者專責組研社會矛盾 促跟進台灣殺人案 李慧琼：可勸疑兇自首
英登報促關注聯合聲明 網民眾籌300萬半日達標
英登報促關注聯合聲明 網民眾籌300萬半日達標
港澳辦副主任：反修例因不了解基本法
港澳辦副主任：反修例因不了解基本法
獲不反對通知書 解散地上水花園改港鐵站 光復上水拒按警路線 堅持原終點
獲不反對通知書 解散地上水花園改港鐵站 光復上水拒按警路線 堅持原終點
「佔旺畫家」被拒保釋 押後下月再訊
「佔旺畫家」被拒保釋 押後下月再訊
上載仇警圖教師 學校：校董會嚴肅跟進
上載仇警圖教師 學校：校董會嚴肅跟進
王永平籲高層關注警員情緒
王永平籲高層關注警員情緒
環團促撤明日大嶼 陳帆：不放棄任何覓地安排
環團促撤明日大嶼 陳帆：不放棄任何覓地安排
收散工4.3萬回佣 高鐵地盤管工認罪
收散工4.3萬回佣 高鐵地盤管工認罪
深圳灣破兩走私案 檢私煙結他弦線
深圳灣破兩走私案 檢私煙結他弦線
被捕西醫曾涉專業失當
被捕西醫曾涉專業失當
假疫苗或致過敏 嚴重可致命
假疫苗或致過敏 嚴重可致命
浸大生同志遊行裸體罰款 辯稱行為藝術 官稱社會尺度屬猥褻
浸大生同志遊行裸體罰款 辯稱行為藝術 官稱社會尺度屬猥褻
以身體宣示出櫃 嘆最難面對至親
以身體宣示出櫃 嘆最難面對至親
合葬龕位遭毁 女星尤敏與夫骨灰被偷
合葬龕位遭毁 女星尤敏與夫骨灰被偷
5雛貓遭棄垃圾站 僅一倖存
5雛貓遭棄垃圾站 僅一倖存
不滿亂便溺摔狗10次 無業男獲輕判社服
不滿亂便溺摔狗10次 無業男獲輕判社服
尊子漫畫
尊子漫畫
民記區議員「堅持初心」 連儂牆前派工作報告
民記區議員「堅持初心」 連儂牆前派工作報告
烈日下甩手操加行圈 阿臻減磅至80kg
烈日下甩手操加行圈 阿臻減磅至80kg
羅得西亞背脊犬 走失遊地鐵河
羅得西亞背脊犬 走失遊地鐵河
寶礦力有人買嚟撐 有人買完倒
寶礦力有人買嚟撐 有人買完倒