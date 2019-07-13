搜醫務中心 拘西醫及職員 首檢假子宮頸癌疫苗 海關：攙真貨魚目混珠

被冒牌的「加衛苗9」子宮頸癌疫苗（HPV 9價預防疫苗）由美國默沙東藥廠（MSD）生產。默沙東藥廠發言人回應稱，一向致力維護公眾健康，並與政府有關部門緊密合作，以打擊未經註冊藥物於市面流通。發言人又稱，由於有關案件已進入調查及司法程序，不便評論，但會全力配合政府調查。

涉事信穎醫務中心位於觀塘港貿中心19樓，只提供疫苗注射服務。本報翻查公司註冊處資料，信穎醫務中心本年5月始註冊成立，創辦人為楊文信及李穎彰。據悉，楊文信為註冊西醫，為被捕者之一。本報昨到信穎醫務中心，發現人去樓空。公司註冊處資料亦顯示，楊文信同時為民康綜合醫務中心董事，該中心位於觀塘鴻圖中心，記者昨傍晚發現該醫務中心大門已上鎖。楊報住的北角和富中心住址亦無人應門。

接種者現紅腫起疑 向藥廠查詢揭發

衛生署總藥劑師陳詩濤說，一名投訴人早前在該醫務中心接種疫苗後出現輕微紅腫，看到疫苗外盒後感可疑，遂向藥廠查詢，藥廠回覆投訴人懷疑疫苗有問題。病人於7月初向衛生署投訴，署方即轉介海關一起跟進。陳說，衛生署今年暫收到逾千宗疫苗相關投訴。

海關版權及商標調查科高級監督關建強說，涉事醫務中心有兩個冰箱，分別放置76盒假疫苗及47盒真疫苗，若顧客對疫苗真偽有疑問，中心會提供真疫苗，否則只會為顧客注射假疫苗。他又說，該中心注射3針子宮頸癌疫苗的價錢為7000多元，與市價相若，並非以低價招徠。

真假疫苗分放兩冰箱 遇質疑給真貨

關說案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，現已抽取冒牌疫苗樣本交政府化驗所化驗，正等待結果。他又說，相信假疫苗只在萌芽階段，未有大量流入市面。陳詩濤則稱，疫苗內若有有害物質，會影響健康，但實際害處要待化驗結果才能評估。陳呼籲在該醫務中心注射過疫苗或有懷疑的人應盡快尋求醫生意見。他又說，該疫苗在香港只有一間指定供應商，醫護人員應向該供應商購買。

成分待化驗 料未大量流入市面

今年5月，位於佐敦的環亞體檢集團也涉嫌提供來歷不明的9價子宮頸癌疫苗，海關其後以涉嫌非法進口藥劑製品拘捕兩名董事，集團於6月清盤結業。美國默沙東藥廠早前發聲明，稱代理商從未供應「加衛苗9」予環亞，涉事疫苗品牌與是次海關檢獲的為同一品牌。

民建聯立法會議員蔣麗芸認為今次事件非常嚴重，因冒牌疫苗成分不明，比水貨更危險，希望當局盡快公布化驗結果。