收散工4.3萬回佣 高鐵地盤管工認罪

求情稱不熟基層管理規矩

被告莫銳祺（43歲）被控於2011年9月至2013年4月10日犯案，當時他是明泰建築工程有限公司管工，負責招聘工人及監察工作表現。明泰於2011年獲分判廣深港高鐵西九龍總站南建築地盤的模板搭建工程。

被告願還款 官稱案情適合判監

辯方求情稱，被告父親原本也是建築公司老闆，被告則是「太子仔」，以公司經理身分協助經營業務，但2008年金融海嘯後業務轉差，至2011年加入明泰從低層「科文」做起。被告轉工後才接觸基層管理工作，是次犯案乃因不熟悉相關規矩。被告早已獲老闆原諒此事，並努力晉升至項目經理，月入4.5萬元，惟現被停職，望法庭輕判，被告亦願意歸還涉案款項。

裁判官反駁，被告即使獲老闆原諒，但事件不止得老闆受害，更明言案情適合判處監禁，但先為被告索取報告，押後判刑。

業界指陋習 今已罕見

案情指出，涉案地盤散工經前同事介紹至明泰工作，散工日薪為750元；前同事指散工須給被告每個工作日100元的回佣。散工明白不付回佣便失去工作機會，因此就範。其後明泰股東兼董事於2013年得悉事件，詢問下被告承認收受回佣。被告在事件曝光後已停止收佣。

工聯會副會長周聯僑回應本報查詢稱，業界有收「人頭稅」陋習，源於公司找不到「師傅」，或工人找不到就業機會，管工或身兼中介，協助公司聘請工人，但「現在少了很多（收佣）」。他強調，若收「人頭稅」應事先與老闆溝通，並就金額達成共識，同時告知受聘工人，「雙方都要知情」。

周認為，現時通訊發達、管理手法透明度高，監察機構增多，工會亦鼓勵地盤工人或散工都要「簽合約才開工」，合約寫明薪金計算方法，不用擔心遭剝削或收佣。

【案件編號：WKCC2381/19】