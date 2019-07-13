收散工4.3萬回佣 高鐵地盤管工認罪

【明報專訊】高鐵西九龍總站南建築地盤管工，涉嫌串謀他人從一名地盤散工的750元日薪，收取其中100元作非法回佣，合共逾4.3萬元，以協助該名工人獲公司僱用。案件昨在西九龍裁判法院提堂，管工承認一項串謀與代理人接受利益罪，求情稱他原本是建築公司老闆兒子，不熟悉基層管理工作而犯案。裁判官押後至7月26日判刑，為被告索取社會服務令及背景報告，其間被告須還押。
求情稱不熟基層管理規矩
被告莫銳祺（43歲）被控於2011年9月至2013年4月10日犯案，當時他是明泰建築工程有限公司管工，負責招聘工人及監察工作表現。明泰於2011年獲分判廣深港高鐵西九龍總站南建築地盤的模板搭建工程。
被告願還款 官稱案情適合判監
辯方求情稱，被告父親原本也是建築公司老闆，被告則是「太子仔」，以公司經理身分協助經營業務，但2008年金融海嘯後業務轉差，至2011年加入明泰從低層「科文」做起。被告轉工後才接觸基層管理工作，是次犯案乃因不熟悉相關規矩。被告早已獲老闆原諒此事，並努力晉升至項目經理，月入4.5萬元，惟現被停職，望法庭輕判，被告亦願意歸還涉案款項。
裁判官反駁，被告即使獲老闆原諒，但事件不止得老闆受害，更明言案情適合判處監禁，但先為被告索取報告，押後判刑。
業界指陋習 今已罕見
案情指出，涉案地盤散工經前同事介紹至明泰工作，散工日薪為750元；前同事指散工須給被告每個工作日100元的回佣。散工明白不付回佣便失去工作機會，因此就範。其後明泰股東兼董事於2013年得悉事件，詢問下被告承認收受回佣。被告在事件曝光後已停止收佣。
工聯會副會長周聯僑回應本報查詢稱，業界有收「人頭稅」陋習，源於公司找不到「師傅」，或工人找不到就業機會，管工或身兼中介，協助公司聘請工人，但「現在少了很多（收佣）」。他強調，若收「人頭稅」應事先與老闆溝通，並就金額達成共識，同時告知受聘工人，「雙方都要知情」。
周認為，現時通訊發達、管理手法透明度高，監察機構增多，工會亦鼓勵地盤工人或散工都要「簽合約才開工」，合約寫明薪金計算方法，不用擔心遭剝削或收佣。