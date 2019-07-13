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環團促撤明日大嶼 陳帆：不放棄任何覓地安排

【明報專訊】行政長官林鄭月娥日前表示，會要求各司局長重新審視具爭議的政策。立法會財委會原準備審議「明日大嶼」中部水域人工島的前期研究撥款，多個環保團體昨日到立法會外請願，要求政府撤回「明日大嶼」計劃，並重新諮詢。運房局長陳帆指出，明日大嶼有關工作仍在進行，不會放棄任何覓地安排，但實際時間表則會在廣納民意後再作最後決定。

譚凱邦：如修例一樣 沒詳細諮詢

環保觸覺義務總幹事譚凱邦說，「明日大嶼」為其中一個具爭議的議題，認為「明日大嶼」與修訂《逃犯條例》一樣，沒有經詳細諮詢；而香港填海物料大部分來自內地，認為「明日大嶼」項目是把庫房儲備「送中」。譚凱邦指出，要解決土地供應問題，棕地發展為較佳選項，因可逐幅土地處理，在造價、發展速度上也較佳。

發展局：會與持份者互動溝通

陳帆昨日會見記者時表示，「明日大嶼」是長期可行的土地供應方案，有關工作仍然進行，雖然聽到社會有不同聲音，但不會放棄任何短、中、長期可行的安排，實際時間表則會在廣納民意後再作最後決定。

就發展棕地增加土地供應，陳帆稱，現時立法會財委會議程內包括涉及棕地的橫洲發展項目，希望財委會復會後，盡可能去考慮此項目，盡快啟動有關工程。

發展局指出，會繼續審視具爭議的政策措施，亦會與持份者互動溝通，讓政府施政更貼近民意。

局方又稱，中部水域人工島項目經長時間討論及廣泛諮詢，目前距離財委會討論其前期研究撥款申請仍有一段時間，會繼續聆聽社會上的各種聲音。

相關字詞﹕棕地 發展局 明日大嶼

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