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王永平籲高層關注警員情緒

【明報專訊】《逃犯條例》修訂風波接連引發警民衝突，公務員事務局前局長王永平昨晨出席港台節目時稱，擔心警員有情緒問題，呼籲警隊高層關注。他又建議，可考慮安排輔警、民安隊維持各區「連儂牆」秩序。

王永平表示，擔心自6月12日衝突開始，部分警員有情緒問題，因受不住壓力有狂躁表現，希望警隊高層關注，安排專業方法輔導警員，可讓他們放假。現時各區出現「連儂牆」，他建議未必要出動警察維持秩序，可考慮安排如輔警、民安隊，以減少衝突，令社會氣氛和諧一些。

警協會投訴辱女警 區諾軒：已致歉

另外，本周日（7日）九龍區反修例遊行結束後，周一凌晨在九龍彌敦道再上演佔路衝突，其間立法會議員區諾軒和譚文豪曾與警方爭論。香港警務督察協會昨去信立法會主席梁君彥，就區諾軒阻礙警員執行職務和出言侮辱女性警務人員表示遺憾及憤怒。協會主席伍偉基信中表示，示威者逐漸散去時，區諾軒突然出現在警察防線前並刻意阻礙警察前進，一名女總督察曾呼籲離開，區諾軒卻針對其性別，以粗言穢語作帶歧視的侮辱。

區諾軒則表示，已兩度就他當日旺角清場時使用不當言詞致意鄭重歉意。他稱，當晚在現場氣氛緊張，警員不停挑釁在場記者和議員，更用盾牌撞壞了他的大聲公，批評警方至今都未有合理解釋，而警方推進防線，有記者跌倒，差點人踩人。「我在此背景下，方情急與該名女督察對罵。」

（反修例風暴）

相關字詞﹕區諾軒 王永平 反送中 逃犯條例 反修例風暴

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