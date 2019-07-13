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上載仇警圖教師 學校：校董會嚴肅跟進

【明報專訊】中學通識科教師賴得鐘（圖）於facebook上載仇警圖一事，教育局長楊潤雄周三（10日）稱有接獲投訴。賴得鐘任教的嘉諾撒聖心書院最新聲明表示，就事件引起社會輿論深表關注，並稱校董會會嚴肅認真跟進。有本學年受教的學生向本報記者表示，覺得賴得鐘教學公正，沒有偏頗，校內部分學生已向校方表達相關意見。

該校聲明稱，校方絕不贊同涉事教師在網上發表激烈言論，其衝動行為違背校方一貫辦學理念，對教育下一代帶來負面影響，校方深表遺憾；亦已於本月6日向家長發信，交代校方立場。聲明指出，校董會會嚴肅認真跟進事件。校方又表示，作為教育團體對社會議題秉持中立態度，尊重各人對社會議題的不同取態及表達個人意見的權利，但提醒教師和同學以客觀理性態度分析事情，並從多角度思考問題。

學生：評卷公正 教學不偏頗

事件引起外界質疑賴得鐘在校任教情况。本學年受教的學生認為，賴得鐘教學及評卷公正，沒有偏頗，如課堂提及中國和香港時，「不會只說一邊好，另一邊不好」。部分學生已向校方表達相關意見，「希望作為被他任教的學生，可以證明他的教學質素高，不會被（政治立場）影響」。

賴得鐘早前將facebook頭像換成「黑警死全家」，引來部分網民不滿。他其後承認圖片或會令依循警例的警員不安，致以深切歉意，亦已辭去通識教育科目委員會主席及委員、通識教育教師聯會外務副主席的職務。

（反修例風暴）

相關字詞﹕校董會 賴得鐘

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