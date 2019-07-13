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獲不反對通知書 解散地上水花園改港鐵站 光復上水拒按警路線 堅持原終點

【明報專訊】上水今日舉行「光復上水」遊行，昨日獲發不反對通知書，惟遊行申請人梁金成表示，不反對通知書內的遊行終點與原來協商不一，會堅持遊行到原來的終點，即上水花園第一號結束，將繼續與警方協商，認為港人有遊行集會自由。明日將有沙田區遊行及信徒遊行到禮賓府，皆已獲發不反對通知書。

申請人：站外窄易生亂 續與警商

梁金成指出，警方曾同意遊行隊伍至上水花園第一號結束，但後來卻以影響附近居民和交通，以及港鐵站較適合和容易解散為由，要求把終點改至上水港鐵站A3出口外。梁金成認為，港鐵站外空間狹窄，有可能出現混亂，故會堅持遊行至上水花園。他稱港人有遊行集會自由，沒有胡亂改動遊行路線，希望眾人明白遊行為和平理性，會繼續與警方聯絡。

律師：或被指非法 風險不太大

上水遊行的不反對通知書內列明，已通知的公眾遊行細節如有任何變動，均可能影響警方為確保公共安全和公共秩序而進行的調配工作，故若遊行細節有變動，務須盡早通知警方。

法律界選委黃國桐認為，不反對通知書原意為讓市民舉行集會時，讓政府部門知道並作出安排，若不跟從通知書的路線，有可能被指在無通知的情况「非法集會」，但認為法律風險「未必太大」，因遊行確有通知警方，而路線亦非偏離太多。

沙田遊行信徒遊行亦獲批

明日的沙田遊行亦已獲不反對通知書，代為申請不反對通知書的「沙田一隅」召集人梁延豐指出，因與警方討論後，遊行起點定在屬康文署管轄的翠田街足球場，租用康文署場地作公眾活動需購買保險，一度因沒保險公司承保，現在問題已經解決。

今日晚上另預計有約200名信徒由遮打花園遊行至禮賓府外，沿途會唱詩歌，遊行亦已獲發不反對通知書。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕光復上水 遊行 反修例風暴

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