英登報促關注聯合聲明 網民眾籌300萬半日達標

稱非爭取「歸英」 促英實際行動支援港人

有連登用戶本月7日發帖，稱有意眾籌於英國報章刊登全版廣告，冀藉此指斥中共多次違反《中英聯合聲明》，令英國政府、大眾認真看待中共違反條約問題，推動英國推出措施支援港人，包括協助港人「擊退白色恐怖」、滿足五大訴求、重奪參選權及言論自由，以及建立真普選，但強調登報絕非爭取「歸英」。

有刊登廣告的團隊成員表示，已聯絡5至6份當地報章，「每個階層會讀的報章都已涵蓋」，料會在月內刊登，但實際日期及刊登報章等詳細資料暫未能公布，預計所有廣告不會在同日刊登，而是持續而為。該成員表示，此時登報是與國際形勢相關，因英國保守黨近日改選黨魁，當地政壇不少人評論香港狀况，冀能藉登報成為國際話題，延續G20以來的國際關注，施壓中港政府。至於英國可作什麼支援，該成員稱尚未有明確方向，但希望英國政府勿如以往只出聲明，要有實際行動，例如成立國會委員會等。

團隊原有意將登廣告後的餘款捐予常為香港事務發聲的「香港監察」（Hong Kong Watch），不過「香港監察」昨發聲明，稱作為英國註冊機構，有責任確認捐款來源，以符合透明度等要求，未能接受來自眾籌的捐款。

《中英聯合聲明》於1984年由時任國務院總理趙紫陽，以及時任英國首相戴卓爾夫人簽署。聲明內容包括英國會於1997年7月1日將香港交還中國，香港社會、經濟制度、生活方式不變等。英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）近日曾表示《中英聯合聲明》是具國際約束力的法律條約，英國全面維護，並支持香港自由，若未兌現條約會有嚴重後果；中國外交部則表明反對外國粗暴干涉香港事務及中國內政。中方曾形容，《中英聯合聲明》是歷史文件，現已「不再具有任何現實意義」。

（反修例風暴）