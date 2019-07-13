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民建聯倡設學者專責組研社會矛盾 促跟進台灣殺人案 李慧琼：可勸疑兇自首

【明報專訊】民建聯立法會議員昨與特首林鄭月娥會面，討論修訂《逃犯條例》引起的社會不安及政府未來工作重點，民建聯建議政府委任以學者為主的專責小組，針對香港社會深層次矛盾作專題研究，並提出建議。他們要求特區政府繼續跟進台灣殺人案，主席李慧琼被問到有何方案時，稱可以勸喻疑兇自首。

泛民反問何不設獨立委會

民建聯建議成立專責小組，民主黨主席胡志偉和公民黨黨魁楊岳橋同反問為何不成立獨立調查委員會，由此找出社會深層次矛盾。胡志偉說，由法官做主席、有傳召權，最有公信力，既能找出社會深層次矛盾，又可檢視警權運用、衝突成因。

民建聯昨與林太會面個多小時，據了解，林太在會上聆聽為主，並沒確實回應接納哪些建議。會後李慧琼聯同副主席陳克勤等見記者，稱在會上提出幾大建議，包括特首應與社會各界溝通，並推動問責團隊多落區，亦要考慮不同形式的溝通，包括應用社交媒體等。該黨要求政府繼續跟進台灣殺人案，李慧琼沒提及域外法權等建議，但就稱可勸喻疑兇考慮自首。針對社會瀰漫負面悲觀情緒，民建聯促政府為市民提供輔導及情緒支援服務。

另外，他們建議政府包括特首林鄭月娥，連同商界代表及其他代表出訪，向國際社會解釋香港情况。民建聯議員葛珮帆稱，修例風波發生後，收到外國商界向他們查詢香港的情况，有投資者對在香港投資有保留，政策局及香港駐海外辦事處應多向外講解香港現况。

楊岳橋再函林鄭 促准域外法權草案上立會

李慧琼強調，修例工作在政治上已告一段落，期望社會各界向前行，未來一份《施政報告》極為重要，除了修補社會撕裂外，更重要是大刀闊斧，有突破性的思維解決深層次社會矛盾，讓社會復和，稍後民建聯會再整理一份完整建議提交特首。

公民黨黨魁楊岳橋昨再致函林鄭月娥，請求盡快發出書面同意，讓他早前提出修訂《侵害人身罪條例》的私人條例草案，提交立法會，進入立法程序，以處理台灣殺人案。楊岳橋表示，兩星期前已去函林鄭月娥，惟至昨日仍未收到回應，故再去函詢問進度。他說，鑑於台灣殺人案疑兇陳同佳有機會於10月左右獲釋，他希望林太不忘當初要為受害者家屬尋求公義的初心，並稱域外法權草案是目前剩下的可行方案。

近日多區因「連儂牆」發生衝突，李慧琼稱理解市民要表達意見，但不能長時間霸佔公共空間，希望不同意見的市民互諒忍讓。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕李慧琼 公民黨 楊岳橋 林鄭月娥 民建聯

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