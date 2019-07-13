連儂牆衝突4日10宗 心理學家籲官民包容

共拘8人 大埔再爆衝突

散落各區的反修例連儂牆不停引發衝突，當中在大埔墟港鐵站外隧道內的連儂牆昨下午5時許再發生衝突，多名男女走到「連儂隧道」內破壞，部分人戴了勞工手套，撕下牆上標語。衝鋒隊警員趕至現場，部分手持圓盾戒備。現場有市民高舉手機拍攝，又指稱其中一名灰衣男子曾於前晚在隧道內襲擊另一名市民，導致該市民手部骨折，事後該男子被警員帶上警車。有男目擊者表示，一名曾破壞大埔連儂牆的女子號召支持者昨午到場再破壞連儂牆，並貼上寫有支持警察等字眼的便條，又一度起哄。

另外，前晚11時許，一名50歲楊姓男子於長沙灣港鐵站外撕掉連儂牆紙條，引發在場者不滿，一度發生推撞與爭執，其間一名非華裔男子經過，向撕紙條的男子數度揮拳後逃去。推撞期間，楊姓男子涉撞跌28歲男子約值1500元的手機，被警方以刑事毁壞罪名拘捕。楊的頭、嘴及手受傷，事後清醒送院。案件列作刑事毁壞及襲擊致造成實際身體傷害，由深水埗警區刑事調查隊第4隊跟進。

警方正追緝一名約1.7米高、瘦身材、蓄短黑髮的非華裔男子，案發時身穿紅色上衣。

連同昨日大埔的衝突，過去4日10宗涉連儂牆衝突中，警方先後拘捕8人。

政府大埔清1單車 另處20違泊未清

至於早已貼出告示會在大埔行人隧道清理違泊單車的地政總署，昨晨與食環署、民政事務總署及警方合共最少派出10人清理單車，僅花10分鐘移走一架單車後就離去，並撕走該署告示，但無清走其他標語。該隧道另一處，有逾20輛懷疑違例停泊的單車，地政總署人員沒有清理。

（反修例風暴）