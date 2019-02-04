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300人港大集會 張翔允下周見學生

【明報專訊】香港大學校長張翔本月兩次發聲明回應七一立法會衝擊事件，引起學生、舊生及教職員不滿。港大學生會評議會大學事務委員會昨在學校舉行集會，要求張翔回應訴求，包括「收回冷血言論，停止譴責示威者」等，逾300人出席。

張翔其後於深夜府邸外、大學道與學生對話。張翔答應將於下周與所有學生公開會面。

港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒表示，3個訴求簡單及清晰，包括「收回冷血言論，停止譴責示威者」、「承諾保障師生言論自由」、「承諾不會處分參與社會運動師生」。黃批評，張翔無視政權暴力，只譴責片面暴力；張翔的言行代表港大，批評他以科學家身分掩飾失言的過失。

張稱忙未出席 學生遊行到府邸對話

黃又稱，港大與政治密不可分，校長有處理政治危機的任務，又說「認錯並不可恥，死性不改才是無恥」，要求張翔正面回應訴求，站出來成為港大的守護者。

港大學生事務長梁若芊於集會尾聲代張翔發言稱，校長有事沒法出席晚會。全場發出噓聲。她代張翔稱，希望在校內找機會與師生交流及討論香港現時面對的困難，於更深更廣層面明白問題背後原因，修補社會裂痕，並再讀出他第二篇聲明的部分內容。

另外，兩名中年男子持「支持言論自由（包括校長）」、「反欺凌 反破壞暴力 支持法治」紙牌到場，打算離場時被其他人報以噓聲，最後獲邀上台發言。

七一立法會衝擊事件後兩日，張翔發表聲明，稱對立法會發生的暴力事件深感痛心。張翔之後再發聲明回應稱，自己意思是反對任何一方的暴力。

集會後，學生發起遊行到港大張翔府邸，過百人沿路高呼「收回言論、光復港大」，到達後於將外牆化為「連儂牆」，並於地面塗寫字句，向張翔表達意見。

（反修例風暴）

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