港聞

港聞一

下一篇 上一篇

稱6．12接警通知 集會定性「暴動」 警：一哥上月已澄清 政府消息：最新說法為準

【明報專訊】特首林鄭月娥早前表示，政府從未將上月12日的金鐘衝突定性「暴動」；警務處長盧偉聰上月亦曾表示，沒說整場衝突是暴動，只是部分人涉干犯暴動罪。但民陣召集人岑子杰昨透露，6．12當晚曾接獲警方通知，列明已將集會「定性為暴動」，質疑林太及盧偉聰說謊。警方及特首辦發言人回應本報查詢時，均表示盧偉聰上月17日已澄清。

民主黨立法會議員涂謹申要求特首根據《警隊條例》第4條給予盧偉聰命令，要求指示警隊收回信中對6月12日的暴動定性，以釋公眾疑慮。

林太在6．12當晚形容事件為「公然、有組織地發動暴動」，警方聲明亦稱警方「制止暴動」（見表）。岑子杰原申請6月12至14日集會，惟12日晚接獲警方禁止公眾集會通知，指因金鐘政府總部一帶發生連串暴力及違法行動，包括堵塞港島多條主要馬路，多次暴力衝擊警方防線，「警方已於同日將上述地點舉行的集會定性為暴動」，以公共安全、秩序為由禁止集會。

岑子杰：擬就「武力驅散」提覆核

岑子杰稱，警方「白紙黑字」定性集會為暴動，質疑盧偉聰及林太說謊。至於為何6．12收到信，延至昨日才公布，岑稱當晚較忙亂，至近日與法律界開會準備入稟司法覆核時發現此事。他另稱有意就中信大廈外和平集會被武力驅散一事，正式提交司法覆核申請，因當日警方向集會發射催淚彈，事前民陣未有收到任何書面、口頭通知要求解散。

警方發言人回應稱，盧偉聰於6月17日會見傳媒時已澄清，指6月12日下午有某些示威者的行為已涉嫌干犯暴動罪。特首辦回應稱，警務處長在6月17日已就警方早前說法作澄清。

有政府消息稱，6．12的定性以現時官方最新說法為準。被問到警方曾白紙黑字定性暴動，會否令示威者有法律風險，該人說，盧偉聰已澄清非所有人都參與暴動，只是小部分人涉暴動行為，重申以林太、盧偉聰的最新說法為準。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

港大醫科增50萬狀元獎學金看齊中大 改科前邀尖子聽講座 涉違聯招協議
港大醫科增50萬狀元獎學金看齊中大 改科前邀尖子聽講座 涉違聯招協議
考生問有無中大般獎學金 港大高層即晚拍板「照跟」
考生問有無中大般獎學金 港大高層即晚拍板「照跟」
公路鐵枝插穿擋風玻璃 險中探員
公路鐵枝插穿擋風玻璃 險中探員
3公路「黑點」 業界倡最少留1秒行車距離
3公路「黑點」 業界倡最少留1秒行車距離
民陣7‧21集會 力爭獨立調查委會 林鄭私人晚宴稱感謝警隊
民陣7‧21集會 力爭獨立調查委會 林鄭私人晚宴稱感謝警隊
300人港大集會 張翔允下周見學生
300人港大集會 張翔允下周見學生
連儂牆衝突4日10宗 心理學家籲官民包容
連儂牆衝突4日10宗 心理學家籲官民包容
民建聯倡設學者專責組研社會矛盾 促跟進台灣殺人案 李慧琼：可勸疑兇自首
民建聯倡設學者專責組研社會矛盾 促跟進台灣殺人案 李慧琼：可勸疑兇自首
英登報促關注聯合聲明 網民眾籌300萬半日達標
英登報促關注聯合聲明 網民眾籌300萬半日達標
港澳辦副主任：反修例因不了解基本法
港澳辦副主任：反修例因不了解基本法
獲不反對通知書 解散地上水花園改港鐵站 光復上水拒按警路線 堅持原終點
獲不反對通知書 解散地上水花園改港鐵站 光復上水拒按警路線 堅持原終點
「佔旺畫家」被拒保釋 押後下月再訊
「佔旺畫家」被拒保釋 押後下月再訊
上載仇警圖教師 學校：校董會嚴肅跟進
上載仇警圖教師 學校：校董會嚴肅跟進
王永平籲高層關注警員情緒
王永平籲高層關注警員情緒
環團促撤明日大嶼 陳帆：不放棄任何覓地安排
環團促撤明日大嶼 陳帆：不放棄任何覓地安排
收散工4.3萬回佣 高鐵地盤管工認罪
收散工4.3萬回佣 高鐵地盤管工認罪
深圳灣破兩走私案 檢私煙結他弦線
深圳灣破兩走私案 檢私煙結他弦線
搜醫務中心 拘西醫及職員 首檢假子宮頸癌疫苗 海關：攙真貨魚目混珠
搜醫務中心 拘西醫及職員 首檢假子宮頸癌疫苗 海關：攙真貨魚目混珠
被捕西醫曾涉專業失當
被捕西醫曾涉專業失當
假疫苗或致過敏 嚴重可致命
假疫苗或致過敏 嚴重可致命
浸大生同志遊行裸體罰款 辯稱行為藝術 官稱社會尺度屬猥褻
浸大生同志遊行裸體罰款 辯稱行為藝術 官稱社會尺度屬猥褻
以身體宣示出櫃 嘆最難面對至親
以身體宣示出櫃 嘆最難面對至親
合葬龕位遭毁 女星尤敏與夫骨灰被偷
合葬龕位遭毁 女星尤敏與夫骨灰被偷
5雛貓遭棄垃圾站 僅一倖存
5雛貓遭棄垃圾站 僅一倖存
不滿亂便溺摔狗10次 無業男獲輕判社服
不滿亂便溺摔狗10次 無業男獲輕判社服
尊子漫畫
尊子漫畫
民記區議員「堅持初心」 連儂牆前派工作報告
民記區議員「堅持初心」 連儂牆前派工作報告
烈日下甩手操加行圈 阿臻減磅至80kg
烈日下甩手操加行圈 阿臻減磅至80kg
羅得西亞背脊犬 走失遊地鐵河
羅得西亞背脊犬 走失遊地鐵河
寶礦力有人買嚟撐 有人買完倒
寶礦力有人買嚟撐 有人買完倒