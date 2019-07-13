稱6．12接警通知 集會定性「暴動」 警：一哥上月已澄清 政府消息：最新說法為準

民主黨立法會議員涂謹申要求特首根據《警隊條例》第4條給予盧偉聰命令，要求指示警隊收回信中對6月12日的暴動定性，以釋公眾疑慮。

林太在6．12當晚形容事件為「公然、有組織地發動暴動」，警方聲明亦稱警方「制止暴動」（見表）。岑子杰原申請6月12至14日集會，惟12日晚接獲警方禁止公眾集會通知，指因金鐘政府總部一帶發生連串暴力及違法行動，包括堵塞港島多條主要馬路，多次暴力衝擊警方防線，「警方已於同日將上述地點舉行的集會定性為暴動」，以公共安全、秩序為由禁止集會。

岑子杰：擬就「武力驅散」提覆核

岑子杰稱，警方「白紙黑字」定性集會為暴動，質疑盧偉聰及林太說謊。至於為何6．12收到信，延至昨日才公布，岑稱當晚較忙亂，至近日與法律界開會準備入稟司法覆核時發現此事。他另稱有意就中信大廈外和平集會被武力驅散一事，正式提交司法覆核申請，因當日警方向集會發射催淚彈，事前民陣未有收到任何書面、口頭通知要求解散。

警方發言人回應稱，盧偉聰於6月17日會見傳媒時已澄清，指6月12日下午有某些示威者的行為已涉嫌干犯暴動罪。特首辦回應稱，警務處長在6月17日已就警方早前說法作澄清。

有政府消息稱，6．12的定性以現時官方最新說法為準。被問到警方曾白紙黑字定性暴動，會否令示威者有法律風險，該人說，盧偉聰已澄清非所有人都參與暴動，只是小部分人涉暴動行為，重申以林太、盧偉聰的最新說法為準。

（反修例風暴）