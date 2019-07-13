民陣7‧21集會 力爭獨立調查委會 林鄭私人晚宴稱感謝警隊

特首林鄭月娥昨晚出席香港建造商會的私人晚宴，席間表明支持警隊、 感謝警隊維持法治，言談間有少少哽咽。

民陣召集人岑子杰稱，冀7．21在添美道集會，實際地點則有待與警磋商。岑強調，民陣堅持五大訴求，亦全力推動政府成立獨立調查委員會。被問到為何以此為重點，岑稱現時運動步入中期，應成立委員會還原「送中」運動真相，但強調「5個訴求都很堅持」。

指現應還原真相 亦掛鈎其他訴求

民陣副召集人梁穎敏表示，6．12衝突影響整場運動，對於整個社會而言，若無全面調查，對政府、警方永遠都未能重建信任，故認為現階段須着力迫使政府做獨立調查。她亦認為成立委員會「有機會推得成」，但強調其他訴求亦很重要。另一副召集人陳皓桓表示，成立獨立調查委員會與其他訴求亦絕對掛鈎，例如可調查當日是否真的有「暴動」，以解決暴動定義等問題。

莫乃光：設委會屬「最大公約數」

資訊科技界議員莫乃光指出，事前未有與民陣溝通，他認為社會上成立獨立調查委員會為「最大公約數」，最多市民冀可找出真相，即使是終審法院前首席法官李國能，甚至建制派都有較多人支持此訴求。公民黨黨魁楊岳橋表示，撤回修例和成立獨立調查委員會都是務實可行的訴求，沒有分先後，他認為委員會能找出責任問題，邏輯上成立此委員會亦應停止搜捕和收回「暴動」定性。

議會陣線毛孟靜則表示，近期警察暴力事件不少，在港人心中印象甚壞，故成立委員會「好緊要」，惟她亦指政府三番四次感謝警隊，料成事機會較微。民主黨主席胡志偉表示，五大訴求同樣重要，他認為有先後的原因是要特首林鄭月娥「執好手尾」才下台，亦認為政府應明確說「撤回」修例；若成立獨立調查委員會檢視衝突，則要停止搜捕示威者，故五大訴求其實無變。

與宴者：林鄭說不怪示威者

特首林鄭月娥近日低調出席各界活動，昨晚到金鐘JW萬豪酒店出席香港建造商會的晚宴，本報向多名與會者了解，林太談論到香港時局，對於近期社會出現連串示威表示「不好意思」，並感謝警察。亦有與會者會指出，林太也說香港青年都是很好，不會怪責示威者，指青年是明日社會棟樑，但林太亦稱法治對香港十分重要。

網上討論區有帖文稱，林太席間提到「不會出賣警隊」及自稱常被人狙擊生命受威脅，有與會者未能證實，或指不肯定林太有這說法。對於特首曾否說過「不會出賣警隊」的言論，特首辦表示沒有評論。

明報記者

（反修例風暴）