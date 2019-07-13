公路鐵枝插穿擋風玻璃 險中探員

運輸界料鐵枝貨車跌出

前中重型車關注組主席黎劍德估計鐵枝是從運載建築廢料的斗車跌出。他說，現時法例只規定不能有貨物從車上跌出，但未有訂明建築廢物要用什麼種類的貨車及如何運載，司機一般會用繩子等綁好貨物，但未必會用帆布覆蓋，亦不排除貨物堆疊得太高，加上未有綁好，令鐵枝在途中跌出釀成意外。

前車輾過彈起飛插 司機手指傷

昨早9時許，一輛起亞私家車沿西九龍公路往尖沙嘴方向行駛，駛至港鐵南昌站對開時，疑前方車輛輾過路面一支1.3米長鐵枝，鐵枝飛彈插穿私家車擋風玻璃，司機手指受傷，清醒送往明愛醫院治理。私家車擋風玻璃事後留下一個洞及碎裂。據了解，涉事的私家車屬於警方，受傷司機為一名正執勤的探員。司機通過酒精呼氣測試，案件列作「交通意外有人受傷」。

載貨不穩檢控增 上半年583宗

在公路上有來歷不明物件引致交通意外並非首次發生。2016年1月，一名退休警察駕駛七人車沿西九龍走廊返家途中，遭一塊撞穿擋風玻璃而入的石頭擊中臉死亡。

近年因載貨不穩而被警方檢控的司機數目有上升趨勢，2015年有986人被檢控，至2018年升至1343人，而今年首6個月有583人被檢控。警方表示，根據《道路交通（交通管制）規例》，司機須確保在道路上的汽車負載物已適當地固定在該車輛上，任何人無合理辯解而違反此規例，即屬犯罪，首次被定罪可處罰款5000元及監禁3個月，隨後再次被定罪可處罰款1萬元及監禁6個月。