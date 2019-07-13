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考生問有無中大般獎學金 港大高層即晚拍板「照跟」

【明報專訊】本報昨日獲悉，坊間流傳一張介紹中大醫學院「吾生有杏」50萬元獎學金的資料圖，觸發今次獎學金風波。港大消息人士稱，中學文憑試放榜後接獲考生查詢有無相類獎學金，港大醫學院隨即開高層會議，決定「照跟」中大。不過，中大醫學院昨反駁稱，該獎學金早於2015年設立，不是為今年收生而設。

流傳中大獎學金舊資料圖 觸發風波

港大消息人士稱，周三放榜後有數名文憑試狀元聯絡港大教師，引述中大有每年10萬元、共50萬元現金「吾生有杏」獎學金，查詢港大是否有同類安排，消息驚動港大醫學院高層，高層即日傍晚開會，決定「照跟」中大，新設「附加獎學金」，讓報考港大醫科並考獲7科5**的學生可獲一次過50萬元現金獎學金，考獲6科5**的學生亦可獲25萬元。消息解釋「不希望有狀元因為中大有現金獎學金而離開」，為「公平起見和一視同仁」，通知了其他無查詢卻同樣好成績的學生。

中大：2015年已有 非為收生而設

中大醫學院昨回覆稱，現時流傳的獎學金圖片是數年前在大學開放日（2016/17）的資料，「吾生有杏」獎學金早於2015年設立，頒予成績和社會服務均有卓越成就的學生，非為收生而設，對於資料被誤傳或錯誤使用，深表遺憾。

為何港大為了中大4年前的獎學金突改政策？港大消息人士稱，一直沒有考生提出相關問題，今次接獲查詢，便要作回應。

相關字詞﹕文憑試狀元 文憑試 中大醫學院 港大醫學院

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