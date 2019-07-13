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港大醫科增50萬狀元獎學金看齊中大 改科前邀尖子聽講座 涉違聯招協議

【明報專訊】今屆中學文憑試（DSE）12名狀元中有9人盼讀醫，當中4人在放榜日向傳媒說屬意中大。據悉，港大醫學院放榜日即召開高層會議，臨時為獎學金加碼，與中大早已設有的獎學金看齊，考獲7科5**者新增可獲一筆過50萬元，並通知尖子翌日參與簡介講座。不過，聯招院校協議在放榜至修改課程選擇期內，暫停提供建議。有學生輔導顧問指在這段時間內主動提供資訊，學生的選擇「未必是公平」。有議員質疑「現金獎」或損教育質素。港大醫學院回覆稱，沒主動爭取申請人更改志願。

4狀元想入中大 港大同日高層急商

本報綜合多個消息，周三（10日）文憑試放榜當晚，港大邀請10至20名尖子翌日到該校參觀，並聽取課程和獎學金安排，有學生接獲港大醫學院助理院長孔繁毅來電。參觀及講座約3小時，包括講解向考獲7科5**的學生提供共約150萬元獎學金及津貼，當中有新增「附加獎學金」（Top-up Scholarships），讓報考港大醫科的7科5**學生獲一筆過50萬元現金，6科5**者則有25萬元；另有學費和住宿寬免、增潤年活動的資助等。

據大學聯招網頁，9所聯招參與院校協議，由公布文憑試成績至修改課程選擇，即7月10至13日會暫停提供任何有關課程選擇的建議或輔導，包括直接與申請人電話或電子通訊等，「為確保大學聯招辦法公平及公正」。

本報昨向曾參與上述講座的尖子查詢，有人指仍盼讀中大，因居於附近，亦喜歡其校園，「不是港大有什麼不好，純粹是我喜歡中大多一些」。另有收到港大醫學院電話的考生說喜歡中大校風，將維持選中大。

港大：為公平聯絡所有尖子 沒爭取改志願

港大醫學院發言人回覆稱，文憑試成績公布後收到個別同學查詢，基於公平原則，向所有合資格申請人交代獎學金詳情，避免他們掌握不同資訊，沒主動爭取申請人更改志願或爭取他們報讀該校課程；獎學金為鼓勵表現優秀同學及協助有需要同學，希望同學按個人志向及能力選科，應避免讓獎學金多少主導選擇。

中大批利誘 價值觀錯誤立壞榜樣

中大醫學院回覆稱，若利用獎學金作利誘，會向未來醫生傳遞非常不正確信息，給他們錯誤的價值觀和樹立非常壞的榜樣，中大在放榜前辦溝通會，沒需要放榜後特別安排講座。中大醫學院辦公室職員在放榜後接到查詢，只回應已公布及公開資料，沒教授在這段期間和應屆考生接觸。

本報昨向大學聯合招生處查詢港大醫學院做法是否有違聯招協議，至截稿前沒回覆。學友社學生輔導顧問吳寶城說，上述「君子協議」早於高級程度會考時實行，讓學生可冷靜地做公平選擇，放榜後距離改選科目時間很短，此時吸收新資訊或令人更混亂和困擾；考生也可能只接收到院校主動提供的資訊，未必能再全盤了解所有院校的新安排，變相傾向選擇有提供資訊的院校，「未必是公平選擇」。吳呼籲各院校尊重協議，應在放榜前提供全盤資料。

學友社：改科時間短 新資訊或令學生混亂

吳稱，現金獎學金在大學收生愈來愈常見，金額亦愈來愈高，目的是吸引尖子，「影響不是今年收多一兩個狀元般簡單。多狀元選擇的院校會成『狀元之選』，例如狀元選港大不是中大，能起長遠宣傳作用，院校因此願投入金錢予尖子」。

葉建源質疑用錢吸引 指應以興趣能力選科

教育界立法會議員葉建源質疑用錢吸引學生是否良好競爭，指學生應以興趣、能力和成績選科，「現金獎」可能令未必最想讀醫科的學生選修，而學院用了本可用於教育的錢作「現金獎」，亦可能影響教學質素。

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相關字詞﹕文憑試狀元 文憑試 港大醫學院 中大醫學院

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