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2019年7月12日星期五
港聞二
的士服務評分跌 28%稱司機有禮 不足三成客感路旁易截的
中環上班屯門人：常遇司機稱遠拒載
宋皇臺道擬建組合屋
何志平上訴 美智庫料難翻案 提4理據促撤控 指現金禮盒屬傳聞證供
明年6月刑滿 上訴有結果或已放監
華懋基金入稟 要求撤換羅兵咸
僱主評學士副學士僱員 領導才能得分最低
養和東區中心啟用 新放射治療機實時定位腫瘤
AI分析泳姿 泳池防遇溺 創科生活基金資助390萬開發
亂過馬路89日未審結 被告入稟覆核
涉姦網友囚5年半 休班警上訴得直
情夫稱女友誣告強姦 阻照顧女兒
貨車撼停站九巴14傷
尊子漫畫
公民實踐基金 極速籌百萬達標 陳太鍾庭耀：多謝連登仔
市民撐「孫家驊」留任「行政會」
曾俊華廣告片演華仔 「港人要自主」
昔被轟歧視同志 Ann姐今責區軒歧視毅進
咪兜前放大風扇 秘書處助記者降溫
國慶青年音樂會續邀海外藝人
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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