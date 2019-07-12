情夫稱女友誣告強姦 阻照顧女兒

認曾摑事主 之後性交

被告陳國禎（32歲）自辯稱，與事主X相識兩周後便發生性行為，X至懷孕時才透露已婚、但將與丈夫分居，及與他同居。被告續稱，X之後雖不再與他同住，及帶同兩人的女兒返回丈夫身邊，但仍斷斷續續與他見面和性交，亦會向他索取生活費。

被告稱去年2月2日（案發前兩日），二人為錢和女兒爭執，X取走他的錢包，被告向警方報失。X其後承認取走錢包，並於案發日歸還，惟取走1000元。被告其後哄回X和與她性交，後來離開單位。

被告說X待他回家後，稱不會再讓他見女兒，女兒只會由她和丈夫照顧，被告因憤怒摔破X的手機，X用衣架及膠櫈打他，他遂大力掌摑X致眼睛腫脹。被告其後道歉，兩人再度性交，其後他外出買蛋為X療傷，回家後發現X已離開。X其後告知他將報警，告他傷人和強姦，令他無法照顧女兒。

被告稱當時決定「佢（事主）告我乜嘢，我都攬晒上身」，而因女兒「唔見到光」及為保護X的聲譽，故沒向警方透露相關事宜。惟被收押期間，他發現X的口供沒說出事實，亦不曾帶女兒探望他，故決定在庭上道出真相，又說仍愛X和女兒。

【案件編號：HCCC340/18】