涉姦網友囚5年半 休班警上訴得直

另外，上訴庭給予律政司14天申請重審，其間上訴人李偉嘉（31歲）繼續還押等候法庭進一步指示。

予律政司14天申重審

上訴一方早前表示，原審法官指引陪審團時，需給予Mushtaq指引，指引訂明「假如陪審團的結論是某項供認可能是因壓迫而取得的，便必須不予理會」。但原審法官違反指引，違反了上訴人的緘默權，引致審訊不公。

上訴庭表示，按Mushtaq指引，若被告或可能在受壓迫下招認，法官應指示陪審團摒棄被告招認為證據。本案事主向上訴人追問真相時，不但訛稱已報警，亦威嚇上訴人如仍否認，會再向警方投訴，上訴人在這些情况下承認強姦事主。

事主威嚇被告招認 不應採納

原審法官同意事主做法可構成壓迫行為，但引導陪審團時仍強調要考慮招認是否屬實，若不肯定是否屬實時，陪審團才摒棄考慮該些招認，此舉已不符合Mushtaq指引。

【案件編號：CACC42/18】