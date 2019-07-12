涉姦網友囚5年半 休班警上訴得直

【明報專訊】休班警2016年6月透過網絡遊戲聚會認識女網友，二人外出時涉將酒醉的女方帶到時鐘酒店強姦，女方事後懷孕及墮胎。休班警在錄影會面稱遭女方勒索，才向對方招認強姦，早前被裁定強姦罪成判囚5年半。他不服定罪提出上訴，上訴庭昨頒下判辭，表示原審法官未有按「Mushtaq指示」，若被告在受壓迫下招認，應着陪審團摒棄被告招認為證據，裁定休班警上訴得直，撤銷定罪。
另外，上訴庭給予律政司14天申請重審，其間上訴人李偉嘉（31歲）繼續還押等候法庭進一步指示。
予律政司14天申重審
上訴一方早前表示，原審法官指引陪審團時，需給予Mushtaq指引，指引訂明「假如陪審團的結論是某項供認可能是因壓迫而取得的，便必須不予理會」。但原審法官違反指引，違反了上訴人的緘默權，引致審訊不公。
上訴庭表示，按Mushtaq指引，若被告或可能在受壓迫下招認，法官應指示陪審團摒棄被告招認為證據。本案事主向上訴人追問真相時，不但訛稱已報警，亦威嚇上訴人如仍否認，會再向警方投訴，上訴人在這些情况下承認強姦事主。
事主威嚇被告招認 不應採納
原審法官同意事主做法可構成壓迫行為，但引導陪審團時仍強調要考慮招認是否屬實，若不肯定是否屬實時，陪審團才摒棄考慮該些招認，此舉已不符合Mushtaq指引。