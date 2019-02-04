AI分析泳姿 泳池防遇溺 創科生活基金資助390萬開發

明報記者 林穎茵

民生書院新泳池裝設

民生書院的新教學大樓將設室內游泳池，民生書院協理副校長呂恆森表示，泳池供該校幼稚園、小學及中學生使用，在規劃時想加強安全，除了依靠一般救生員當值，亦想利用創新科技減少盲點，避免出現意外。民生書院舊生、港大創新及資訊管理學高級講師陳炳雄遂聯絡港大工程學院，期望開發相關系統，利用鏡頭收集影像數據，並以人工智能技術分析，同時亦可用於偵測泳姿，改善泳手技術。

鏡頭收集影像數據 亦可助訓練

負責研究項目的港大工程學院助理院長霍偉棟表示，會在泳池的天花安裝4個鏡頭，左右兩旁池壁安裝約8個鏡頭，收集影像數據分析。系統將有「救生模式」及「訓練模式」，前者利用電腦視覺認出人體活動，分辨出遇溺者，支援救生員工作；後者可分析運動員泳姿，協助教練訓練運動員。

項目獲創科生活基金批出逾390萬元，基金要求成果必須於1年內推出。霍偉棟表示，項目尚在前期階段，料暑假期間開始收集游泳數據以訓練人工智能系統，目標在年底室內游泳池開放時，先啟用「救生模式」，之後第二三年啟用「訓練模式」。霍偉棟說，安裝坊間類似的系統需要過百萬元，相信如本地研發只需約6位數字的預算。陳炳雄則期望技術可應用至不同學校的泳池及公眾泳池，以提升安全水平。

專門開發游泳訓練科技的本地初創公司Platysens聯合創辦人兼行政總裁黃昌銳表示，市場上已分別有以鏡頭做分析的泳池救生系統及泳姿分析系統，其中法國的泳池救生系統更有國際標準認證。黃說該些公司投入數以千萬計的資金經年開發，認為若港大項目可以數百萬元做到國際標準級數，又可以低成本安裝就「好勁」。他又指出，在泳池安裝一套電子系統涉及大型改裝工程，期望項目有獨特設計可降低使用門檻。