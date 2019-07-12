養和東區中心啟用 新放射治療機實時定位腫瘤

實時檢測集中放射 長遠可減治療次數

MR Linac可實時顯示腫瘤及軟組織位置，令放射治療的範圍更集中，醫生亦可視乎情况加大每次劑量，長遠有助減少放射治療次數，縮短療程，第一名病人將於下周使用該儀器。養和醫療集團營運總監李維文表示，以往需要用顯影劑做電腦掃描以確定腫瘤位置，一般相隔一至兩周做一次，醫生亦未能實時觀察腫瘤的變化。新儀器可將兩種功能合而為一，以便治療。

養和的家庭醫學及基層醫療中心會提供門診服務，營運初期將會提供朝九晚七服務，待設有質子治療中心的曹延棨院於2022年完工後，預料門診服務可擴展至24小時。該院會提供約100張病牀，並設有手術室。

公院轉介七折 門診可用醫療券

養和東區醫療中心營運總監劉楚釗表示，為紓緩東區門診需求的壓力，醫療中心會向公立醫院轉介接受磁力共振和電腦掃描的病人，提供七折優惠。此外，長者可在中心使用醫療券接受門診服務。