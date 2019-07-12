僱主評學士副學士僱員 領導才能得分最低

訪問1800公私營機構 逾九成滿意整體表現

教育局在1998年至今有8次同類調查，上一次是調查2013年度畢業生，今次調查2016年度畢業生。是次調查於2018年第一至第四季進行，收回45個政府部門及1762間機構僱主評價2034名學士及210名副學士畢業生的問卷。整體而言，分別約97%及95%受訪僱主滿意學士及副學士畢業生工作表現。

僱主就逾40個指標評分（見表），不論是學士或副學士僱員，在領導才能一項的評分最低，前者有16%人被僱主評為「偶或」或「經常」低於僱主要求；後者是22%。安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍稱，初畢業的僱員領導才能稍弱是正常，不同職位要求亦不同，見習行政人員職位或公務員等要求較高，「一般行業可能較着重僱員溝通，如何成為公司一員」。

副學位僱員的「監控跟進能力」，即跟進合作團隊的工作進度，以及英文水平評分亦較低。周綺萍稱，很多公司的內部文件都以英文為主，「僱主不接受英文差，但接受中文無咁好，因寫中文機會不多」。她稱，近年部分畢業生英文水平為人詬病，建議畢業生可考國際英語測試供僱主參考。

另有受訪僱主在問卷建議，畢業生對工作應更主動、有幹勁及有熱誠，責任感、投入感兩方面亦需要改善；亦有人建議院校增設普通話考試為完成課程的要求，改善學生的普通話語文水平。