華懋基金入稟 要求撤換羅兵咸

要求委任安永 指收費合理

原告為華懋慈善基金有限公司，首被告為律政司長、次被告為2012年獲委任龔如心遺產管理人的陳偉棠、黃德偉及莊日杰，3人來自羅兵咸永道會計師事務所。

原告在入稟狀指出，根據《遺囑認證及遺產管理條例》，要求撤銷次被告擔任現時龔如心和王德輝的遺產管理人，並委任安永會計師事務所的吳港平、陳瑞娟、廖耀強、顧智心為新任遺產管理人。原告另指出，安永提出的收費合理，並附上安永計劃書及收費詳情，顯示每月收費最多為350萬元。

龔仁心：要求撤換屬整個基金會決定

華懋慈善基金主席龔仁心回覆本報查詢稱，「入咗法庭唔方便回應」，但強調要求撤換遺產管理人並非一人決定，屬整個慈善基金的決定。華懋集團發言人則回應稱，基金申請換遺產管理人一事，事件已進入司法程序，不作回應；而基金與律政司未就終審法院判辭下相關的法律及管治架構達成協議前，基金與集團並無管理及業務的關係，基金的任何決定及行動均與集團無關。

曾指羅兵咸永道帳目管理不善

龔仁心今年5月曾召開記者會表示羅兵咸永道帳目管理不善，每年行政費6000萬元，又涉擅自支付華懋集團前行政總裁楊光逾千萬元離職補償等，已去信律政司要求更換遺產管理人。

華懋集團兩日後凍結龔仁心、龔中心和龔因心之管理層職務，而遺產管理人亦終止龔仁心、其妻劉元春在管治委員會委員的職務。華懋集團昨回應稱，自5月中旬以來人事沒有重大變動，調查高層疑向傳媒泄密的專責小組的工作尚未完結。

另外，基金與律政司未能就遺產管理計劃達成共識，包括設立凌駕基金董事局的獨立監管機構。律政司上月向法庭申請尋求指示，法官當時下令律政司、龔如心遺產管理人、華懋慈善基金3方依次入誓章陳述和回應觀點，預計最快大半年後再開庭處理爭議。

【案件編號：HCMP998/19】