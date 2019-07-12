何志平上訴 美智庫料難翻案 提4理據促撤控 指現金禮盒屬傳聞證供

何志平被控洗黑錢、違反美國《海外反腐敗法》等8項控罪，最終7項罪成，被判監36個月、罰款40萬美元（約314萬港元），預計明年中出獄（見另稿）。

上訴書稱加迪奧未親眼見何志平送現金

何志平一方在上訴書中指出，法庭接納證據方面出錯，例如控方污點證人、塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio）作供時表示，知悉何志平向乍得總統提供裝有200萬美元現金的禮盒，但上訴人認為，加迪奧的證供只是傳聞證供，因為他並沒有親眼看到何志平送現金，只是聽到乍得總統談及現金禮盒，有關證供不應被法庭接納。

上訴人又質疑，其中兩項涉及違反《海外反腐敗法》的「國內相關」控罪，主要是針對美國公民或美國機構，但何志平並非美國公民，他在案發時是代表華信能源和中華能源基金會行事，兩個機構的總部分別位於上海和香港，並非與美國「國內相關」。

此外，何志平被控3項洗黑錢和串謀洗黑錢罪，當中兩項罪成，但上訴人認為，根據法例，即使違反《海外反腐敗法》，亦不構成洗黑錢罪。上訴書又指出，案中涉及的賄款並非由美國匯出，亦不是在美國接收，只是經美國匯款，不足以構成洗黑錢罪。何志平最後一項上訴理據，是控方就何志平違反《海外反腐敗法》提出5項控罪，分別涉及「國內相關」和「境內參與」，後者針對不屬「國內相關」的情况，上訴人認為兩者互相矛盾，不能同時用作檢控。

其餘理據 原審預審已討論

不過，翻查資料，何志平今次提出的4項上訴理據，除了加迪奧的證供為傳聞證供外，其餘理據大部分都已在原審或預審期間討論過，例如法庭去年7月預審時已指出，賄款是先從香港匯至紐約，再從紐約匯往其他國家，故款項既有在美國接收，亦有由美國匯出。至於控罪是否互相矛盾，法庭在預審時指出，相關問題應由陪審團作出決定。

曾到庭旁聽的美國法律智庫Justice Labs主席Robert Precht認為，原審定罪理據很強，即使上訴人說服上訴庭原審出錯，上訴庭很可能會認為是「無傷大雅的錯誤」，不會輕易推翻原審裁決。他又說，下一步控方將提書面陳辭，預計上訴庭會在今年秋季召開聆訊，由3名上訴庭法官聽取雙方陳辭，料今年底或明年初會有結果。