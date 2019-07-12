樂善堂研建百單位 2021入伙

樂善堂自2017年先後於九龍城和土瓜灣推出過渡房屋，並擬改建屬下一間即將停辦的小學校舍為過渡房屋。區議會文件顯示，樂善堂最新擬於宋皇臺道及土瓜灣道交界一幅佔地約3萬平方呎的政府閒置地，建造兩層高的組裝合成房屋，提供44個2至3人單位和56個3至4人單位，面積約194至269平方呎，料2020年完工，2021年上半年入伙，約有300人受惠。

政府早前宣布簡化非政府機構申請發展過渡房屋的行政措施，包括獲1元短租官地和處所，樂善堂預計，本月至8月間將向地政總署申請以象徵式租金批出短期土地租約，又指申請入住的家庭須輪候公屋3年或以上，並居於惡劣環境或急需住屋和社區支援，租期不少於兩年，租金則參考過往項目釐定，以低於市價租金出租。

樂善堂總幹事劉愛詩表示，過渡房屋項目已獲納入機構的恆常服務，將繼續以多元並行的方式探討不同項目可行性，增加短期房屋的供應。