的士服務評分跌 28%稱司機有禮 不足三成客感路旁易截的

的士業議會委託恒生大學全球供應鏈政策研究所做調查，在5月於各區派出調查員，面對面訪問了1200名的士乘客。相比去年第4季同類調查，的士整體服務質素和滿意度的平均分同為62.4分，分別下跌2.6分和2.9分，的士車輛質素的平均分則有64.1分，微跌0.4分，但這3項評價均獲七成乘客認為質素達到良好或優秀水平。

最少人同意「的士很環保」

針對13項的士服務質素的評分，獲最少人支持的包括「的士很環保」、「在路旁很容易截的士」和「司機待客以禮」，分別只獲約23.1%、26.7%和27.6%的乘客同意；獲最多乘客支持則包括「車身和車廂清潔」、「司機熟知乘客目的地及交通狀况」和「車廂溫度適中」。

16%高意向坐「專營的士」

對於政府建議引入600輛「專營的士」，透過公開招標批出3個專營權，每個專營權為期5年，建議起表價36元起，貴普通的士五成，約九成乘客認為「專營的士」的整體服務質素水平將是良好甚至優秀，88%乘客亦認為其司機服務質素水平將是良好甚至優秀，但當問及乘坐意向，僅約16%乘客表示意向是高或非常高。

的士業議會倡建投訴跟進機制

的士業議會主席熊永達表示，業界已盡力打擊「黑的」和拒載等問題，相信拒載的部分原因是司機需交更，業界已因應需求延長交更時間，盡量避免交更時段造成供車短缺。的士業議會又認為，需加大力度改善路旁截的士情况和司機待客態度，業界需正視問題，建立有效的投訴跟進機制，以回應乘客訴求。

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