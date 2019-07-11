唔怕爆場 民建聯fb「搞生日會」

話「等睇精彩祝賀」

李慧琼喺fb代民記講生日願望，話民記希望同各界朋友同心協力，為政府改善施政、發展民生經濟，提供最有力嘅支持，理性務實地幫香港走出對立。

民記仲選擇喺fb專頁上面「搞生日會」，話「人數有保證之餘，又唔怕太多人到賀搞到爆場」，仲落埋標籤話「#等睇精彩祝賀 #大家都係年青人」。

究竟留言有幾精彩？呢個生日post上載咗11個鐘嘅時候，已經吸引到2000幾個留言，「贈興」成分相當多，例如有人留言「祝壽終正寢」，又問「點解連生日都唔敢出嚟同市民一齊慶祝？」等。

民記連地區嘅活動都受到影響。fb專頁「禮義廉JetSo」噚日出post，話有市民報料，本身民建聯土瓜灣辦事處會派「少女風推車」，但因為安全理由要取消，感嘆「大批Ann姐（蔣麗芸）同琼子（李慧琼）嘅擁躉大感失望」。