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港聞
2019年7月11日星期四
港聞二
中四因病匿家 自問「未來真想這樣？」 曾缺課兩年 濕疹生發憤奪3科5**
跨過血癌遇嗜睡 靠咖啡應試奪18分
聽障生獲佳績 立志研設備助人
走出抑鬱 港華生冀當幼師助孩子
12狀元3上街反修例 促明確撤回釋疑 喇沙狀元：獨立委會助判誰是誰非
回應通識科「失敗」論 楊潤雄：不覺年輕人有問題
9人盼讀醫 皇仁狀元：醫護應有操守 拒泄病人資料
低收費病牀使用率低 聖德肋撒荃安被點名
被指曾離婚整容 女子遭IG用戶誹謗 獲賠6萬元
廉署去年審議投訴 兩人員被口頭警告
數碼港電競場竣工 25使用申請獲批
門縫有「平價狗糧」疑毒餌 村屋5狗遭毒死 重案跟進
交收79萬元表 泰漢被劫
溺斃考生獲近20分 母：點解唔等多日？
地盤工認狎同居女友女兒
灣區建設 粵重提港深快軌 團體質疑港被規劃 運房局：未有時間表
中港車公司索償九子 李永達斥不合理兒戲
港鐵按表現加薪 最高6.3% 增有薪身心健康假
郊園研增露營點樹頂歷奇 擬引入營地預訂 滑草飛索未納入研究
尊子漫畫
聶德權：感受到大家唔信政府 fb再澄清唔搞「信用體系」
網民二創海報 諷警員「撕紙王」
唔怕爆場 民建聯fb「搞生日會」
軟餐食譜出書 長者可食「大騸雞」
區選社區主任撞區 義工倡抽籤定人選
涂謹申倡張炳良李國能入行會
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【明報專訊】（請看附圖）
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中四因病匿家 自問「未來真想這樣？」 曾缺課兩年 濕疹生發憤奪3科5**
跨過血癌遇嗜睡 靠咖啡應試奪18分
聽障生獲佳績 立志研設備助人
走出抑鬱 港華生冀當幼師助孩子
12狀元3上街反修例 促明確撤回釋疑 喇沙狀元：獨立委會助判誰是誰非
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