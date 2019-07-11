郊園研增露營點樹頂歷奇 擬引入營地預訂 滑草飛索未納入研究

逾八成人支持升級遊客中心

為改善郊野公園的康樂及教育潛力，漁護署提出多個方案，並於今年2至5月諮詢公眾。漁護署轄下的郊野公園及海岸公園委員會下周二開會，討論諮詢結果及未來路向。漁護署向委員會提交文件顯示，諮詢期間成功訪問約1100名市民，當中最多人支持升級遊客中心（88.6%），其次為樹頂歷奇（86.8%）及為受歡迎的營地引入場地預訂系統（86.3%），其他方案如升級露營地點及生態小屋、增設觀景台等都有逾八成人支持。

漁護署根據諮詢結果，制訂短、中、長期措施，短期包括加設更多露營地點及提升行山徑等；中期會引入營地預訂系統，並會避免系統遭濫用；至於長期措施涉及規模較大的工程及人手安排，有需要做詳細的可行性研究，才決定是否落實。

市民關注影響生態 署方倡引太陽能發電

文件顯示，漁護署初步敲定在不同地點推行各項優化措施，例如北潭涌遊客中心提升為遊客服務中心，除了介紹自然及環境資訊，將來亦會舉辦各種導賞；該署亦會研究將龍虎山松林炮台及城門棱堡變成開放式博物館，以及在流水響及大棠設升級露營地點和生態小屋（見表），營運模式有待研究。漁護署指出，公眾諮詢期間有不少市民關注設施會否影響生態，該署建議引入太陽能發電及再造水等，盡量減少對生態影響，又可提升入住市民或旅客的環保意識。

至於樹頂歷奇，文件顯示不會使用真樹，免破壞樹木，文件亦無提及漁護署在諮詢期間提出的飛索。據本報了解，漁護署認為本港郊野公園面積有限，不適宜以飛索建立樹頂走廊，故未有納入研究；另外該署提出的滑草設施亦曾惹起爭議，該署在檢視這個項目後，認為滑草場難以管理，亦有機會破壞生態，故亦未有納入該項目作進一步研究。