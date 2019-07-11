港鐵按表現加薪 最高6.3% 增有薪身心健康假

工會請願 倡重整薪酬機制延退休年齡

港鐵昨午與港鐵各工會會面，公布今年加薪幅度。香港鐵路工會聯合會約20人會前在九龍灣港鐵總部外請願，要求今年加薪幅度不低於8%，並要求重整薪酬機制、延遲退休年齡等。

港鐵其後宣布，今年員工薪酬加幅由2.1%至6.3%，絕大部分員工加幅4.2%或以上。港鐵會按員工表現分5級評分，當中表現最好的第5級員工加薪6.3%，第4級加薪5%，第3級加薪4.2%，第2級加薪2.1%，評分最低的第1級則不調整。

花紅方面，因今年港鐵通車40周年，每名員工均可獲發0.3個月花紅；至於評分第3至5級員工，合共可獲1.6個月、1.93個月及2.27個月花紅。

工會：與要求有距離

港鐵：薪酬機制行之有效

港鐵並宣布，明年1月起每年增加1天全薪「身心健康假」，鼓勵員工在假期安排有益身心活動，如體育活動、馬拉松、義工服務等。而下月開始，逢星期五及緊接公眾假期前的工作天，會訂為「便服日」，非制服員工可穿便服上班。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強會後表示，港鐵今年薪酬調整較去年進步，但認為與工會的要求仍有距離，工會已向港鐵反映醫療福利及退休方案等問題。港鐵稱，公司薪酬檢討機制主要參考市場上約30間良好僱主的薪酬趨勢結果而定，多年來行之有效。