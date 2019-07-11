中港車公司索償九子 李永達斥不合理兒戲

申索人稱佔運堵路影響業務

申索人為偉俊策略投資有限公司，昨日由行政部張姓女職員代表應訊。被告為佔中9人案各被告，朱耀明和李永達昨到庭應訊，由李代表所有被告發言。其他被告包括戴耀廷、陳健民、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華及黃浩銘。

申索書多人地址有錯 寫錯被告名

審裁官稱，申索人有責任確保被告通訊地址正確，開庭時逐一確認眾被告地址，發現戴耀廷、陳健民、張秀賢、鍾耀華地址出錯，其中張秀賢的地址寫上民主黨彌敦道總部地址，「鐘耀华」則寫了中大學生會地址，已提早退休的陳健民仍寫上中大社會學系。

李永達回應稱，「（地址）好有問題，佢（張秀賢）都唔係民主黨」。對於鍾耀華被寫成「鐘耀华」，李稱「根本無呢個人」，而鍾亦只是多年前的中大學生會會長；陳健民則已提早退休，中大地址並不適合。本報記者亦發現朱耀明通訊地址有錯字，浸信會寫成「侵信會」。

李永達於庭上申請轉介其他法庭處理案件，申索人稱需時與公司高層商討，下次提訊時再回答是否反對申請。審裁官下令申索人在7月24日或之前，更新被告地址及姓名、遞交申索文件及證人供辭等，再由被告方遞交答辯書表達立場，押後至9月24日再訊。

另外，李永達詢問有關在囚的被告如何申請出庭。審裁官指本案屬民事訴訟，法庭不會主動向懲教署申請「提犯令」，但被告聯絡獄中福利官，要求向法庭申請「提犯令」出庭應訊。

李永達庭外形容申索「不合理」、「兒戲」，申索資料粗疏有錯漏，又稱《基本法》賦予公眾自由行使遊行示威的權利，不應受到懲罰，若申索成功將威脅市民的權利。

【案件編號：SCTC22740/19】