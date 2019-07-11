灣區建設 粵重提港深快軌 團體質疑港被規劃 運房局：未有時間表

運輸及房屋局回覆稱，今年5月16日公布的《實施〈粵港合作框架協議〉2019年重點工作》中指出，特區政府將與內地當局進行「港深西部快速軌道」等項目的論證和研究，以探索是否可行和必要、功能定位和效益，研究屬長遠規劃，現時無確實時間表，亦未有具體方案，待研究有結果後，才能考慮項目未來路向。當局並稱，探討新跨境基建項目時，會密切留意大灣區發展的長遠運輸需求，及高鐵香港段的客運量和財務影響。

評估造價逾千億 2014年擱置

政府最早於2007年提出「港深快軌」，運房局2010年曾表示已確定「港深快軌」初步可行性研究，日後來往港深機場車程約20分鐘，並指港深快軌主要功能之一，是促進前海及新界西北地區發展。不過，上屆運房局長張炳良2014年曾稱，按2013年價格評估，「港深快軌」造價逾1150億元，稱造價高昂，而且按估計需求不足以確立成本效益，故未納入本港至2031年前的鐵路發展策略內。

按《鐵路發展策略2014》資料，政府曾提出港深快軌的初步概念方案，共分為3個部分，包括連接香港國際機場和深圳寶安國際機場的主線、連接深圳前海及洪水橋的跨界支線，以及連接屯門南及小蠔灣的本地支線。

本研社成員質疑港府早知情

本土研究社成員楊夏至表示，除廣東省政府外，深圳市政府2016年亦曾將「港深快軌」列入交通「十三五」規劃，種種迹象反映內地政府對「港深快軌」未有死心。他直言，政府與內地討論大灣區發展時，港方有代表出席，質疑政府是否早知悉事件，「到底政府角色是如何？是否暗中配合內地發展抑或是被規劃？若政府不打算發展，為何廣東省政府又會重新提到港深快軌？」他認為，運房局有需要向公眾清晰交代事件。