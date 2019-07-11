溺斃考生獲近20分 母：點解唔等多日？

英文奪5 原盼入港大

陳浩霆生前就讀天水圍中華基督教青年會中學，校長陳錦偉稱，死者為家中幼子，有兩名兄長及一名姊姊；他為人文靜，讀書成績不俗，其中英文科最為突出，曾考獲全級首10名，亦有參與校內文學活動。陳校長透露，事主希望入讀香港大學，他於文憑試考獲接近20分成績，其中英文科獲第5級。陳校長說，死者母親及胞姊昨早到學校代領成績單，母親表現傷心，一度慨嘆：「點解唔等多日，等埋個好消息？」

死者父母在元朗經營汽車改裝店，該店facebook昨日連發多個帖文，轉載死者溺斃的新聞，並留言嘆道「人生變幻無常」，「幾個鐘頭前仲對你笑，突然就走了，好多說話都未講，留低只有痛同不捨，遺憾同後悔。但願你在天國快樂，再會了，我的18歲兒子」。另一帖文則稱：「我們的兒子突然走了，連DSE都看不到了，連出國都出不了，你太聰明又叻，你忍心捨得我們嗎？」死者一男一女親友昨早10時許到葵涌公眾殮房辦理認屍手續，神情哀傷。

陳校長稱前晚9時許知悉事件，即聯同一名主任到醫院了解，其後回校召開危機小組會議，社工、牧師及相關教師列席。陳校長說，適逢昨日放榜，校方特別關注學生情緒。

放榜後校方知會全校

事發時與死者同行的兩名同學，分別為該校中五及中六學生。陳校長說，二人均感到不開心，但其中一人仍表現成熟，提議校長稍後才向同學公布事件，以免影響放榜心情。陳校長表示，放榜工作完成後，昨午已就事件向全校師生及家長發信，校方會協助家屬處理死者後事，現時有6名同學會協助製作紀念相集。