交收79萬元表 泰漢被劫

37歲泰籍男子早前在facebook放售價值79萬元的柏德菲臘名表，一名香港買家表示有興趣，並約他來港交收。泰男昨乘飛機來港，並相約一名48歲彭姓香港男友人陪他到旺角花園街及豉油街交界交收。二人與買家相見後，分別到過花園街、豉油街及染布房街3間表行估價。

買家藉故離開 南亞幫撲出

3人下午3時許行至廣華街3號對開時，該買家表示要到附近一便利店打電話，着他們在門外等候。買家離開後，在附近埋伏約有三四名蒙面南亞漢突然撲出，其中一名南亞漢手持一把牛肉刀，並襲擊泰漢，泰漢走避不及，頭部中刀浴血，其友人則被搶去一個背囊，內有約7000元美金、1000港元及一部手機。

友失5萬 疑買家兇徒串謀

兇徒得手後丟下牛肉刀逃去，泰男負傷與友人追截，跑至600多米外的奶路臣街蘇寧電器店門外不支倒地，地上遺下血迹。警方到場調查，在便利店門外檢獲兇刀、一撮事主頭髮、一隻波鞋及一個行李箱，並向事主的香港朋友問話。泰男頭部受傷送伊利沙伯醫院治理，其柏德菲臘名表則未有被搶去。

警方初步懷疑該買家和數名兇徒串謀行劫，正追查眾人下落。案件列作行劫，交由旺角警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。