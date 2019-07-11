門縫有「平價狗糧」疑毒餌 村屋5狗遭毒死 重案跟進

現場為坪輋路大埔田一村屋，昨早6時許，警方接獲上址孔姓男住戶報案，稱屋內的狗疑進食有毒飼料，出現嘔吐、抽搐等症狀，當中數隻當場斃命。警員到場後通知愛協協助，愛協人員檢走狗屍，並將中毒的狗帶走治理。警方經初步調查，將案件列作殘酷對待動物處理，交由邊界警區重案組接手調查。

愛協回覆查詢稱，愛協督察到場發現有7隻唐狗懷疑中毒，其中4隻已死亡，其餘一隻黑色雄性唐狗及兩隻啡色雌性唐狗被送往愛協中心救治，其中一隻經搶救後不治。愛協督察檢走該4具狗屍，待警方安排送往漁護署化驗。

狗主孔先生表示，自己養狗多年，3個月前租住上址，並養了17隻唐狗，大部分為流浪狗。他說，昨早聽到狗不斷吠叫，後來回復平靜，疑有異樣。他到屋外查看，發現有狗嘔吐及抽搐，部分更倒臥地上奄奄一息，遂報警求助及即時為狗灌水洗胃。他其後在門縫發現一些「平價狗糧」，估計狗曾進食該些不知名狗糧出事。受事件影響，他昨早未能如常上班，需留在屋內清潔及跟進善後。

狗主曾與業主爭執 疑有關

孔說，近月因租金及維修問題與業主有爭執，懷疑今次事件與業主逼遷有關。他說，屋內多處失修，業主拒絕維修，他自行花費數萬元處理，他表示，由於維修費已超出租金，故已兩個月沒繳租。他又稱，早前業主曾登門與他商討，雙方不歡而散。