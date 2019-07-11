數碼港電競場竣工 25使用申請獲批

政府去年向數碼港撥款1億元發展電競，其中5000萬元用於把數碼港商場改裝成電競場地。電競場地改裝工程已完成，佔地約4000平方呎，最多能容納500名觀眾，為全港最大電競專屬場地。電競場地中設一幅9.6米寬、5.4米高的4K超高清LED屏幕，左右各設一幅6.7米寬、3.8米高的組合式超高清LED屏幕，可按需要裝設；又增設電動天幕裝置，布幕為防火隔音物料，落下後可遮光隔音。另外，場地配備組合式舞台、燈光效果系統、音響系統，廣播及影片直播串流系統，網速亦加快一倍。場地下周二（16日）舉行首場開幕活動「數碼娛樂領袖論壇」，將包括論壇、電競賽、遊戲體驗等。

下周二辦首場開幕活動

任景信說，政府撥款只用於改裝商場，其後電競場地的營運經費將由數碼港承擔。他說，電競場地旁的商戶組合會更切合主題，料下周二於首場開幕活動舉行時，相關商店會同時開業，主要售賣數碼娛樂相關產品、遊戲，亦有體驗區。

至於政府撥款中另外5000萬，數碼港用於推行兩個支援計劃：「電競行業支援計劃」包括資助舉辦電競賽事及活動、人才培育及發展和商業交流及發展。任景信稱，前者已收到53個申請，其中25個已獲批，並於未來3季於數碼港電競場地舉行，而單在7月，該場地已有7場活動，除了「數碼娛樂領袖論壇」，還有「英雄聯盟香港校際盃」、「樂齡電競音樂及體驗日」等，而人才培育及發展和商業交流及發展的申請仍在審批；另外的「電競實習支援計劃」則為業內僱主提供實習人員薪金資助，至今已有22個名額獲批。