被指曾離婚整容 女子遭IG用戶誹謗 獲賠6萬元

官指導致情感受損

原告為Cheung Sze Nga，被告為Ip Pui Yi，判辭沒透露二人的背景和關係，被告當時沒律師代表和缺席聆訊。

根據區域法院判辭，被告於前年10月至11月，先後六度在其Instagram的公開帳戶上發布針對原告言論，該些言論均含誹謗成分，包括指原告的聲名差；進行整容手術；曾離婚兩次並不認真對待感情、婚姻等；干擾他人私人生活；不受歡迎及過度關注和騷擾被告等。

區院聆案官麥國昌在判辭指出，被告的Instagram帳戶屬公開狀態，並有1600名追蹤者，而當帳戶處於公開狀態，所有人均可瀏覽當中的相片和影片。不過被告不屬公眾人物，其照片和影片不會引起公眾關注，法庭亦不認為被告的追蹤者會瀏覽被告所有的相片和影片。

原告需3次接受心理輔導

麥官稱，是次涉誹謗的言論主要圍繞原告曾離婚、曾整容、搶去他人的男友、為人任性和無恥，原告曾出示一張日期2018年10月的婚姻註冊證明書，顯示她未曾結婚，而原告為此需接受3次心理輔導，顯示她因此事承受損害。

原告亦曾向被告發律師信要求她道歉，惟被告無正面回應。麥官又稱，本案的誹謗嚴重性、發布程度、原告承受的情感傷害及被告沒道歉，下令被告須賠償6萬元，和支付原告訟費。

【案件編號：DCCJ5448/17】