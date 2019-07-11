低收費病牀使用率低 聖德肋撒荃安被點名

兩院：病人需向醫生提出入住

政府為促進及推動私院發展，會透過私人協約方式，以免地價或象徵式地價把土地批予非牟利私家醫院，但有多項條件，包括提供不少於兩成的病牀為低收費病牀。申訴署初步發現，兩間私家醫院雖有按批地條款提供低收費病牀，但使用率有改善空間；兩院亦先後與醫管局簽署協議，於流感高峰期轉介公院病人使用該類病牀，但醫管局於2017年夏季及2017/18年度冬季流感高峰期分別轉介35名及25名病人，公署指轉介人數偏低，反映機制未能改善病牀使用率。

目前聖德肋撒及荃灣港安分別提供103張及61張低收費病牀（見表），每日住院收費均為120元，入住病人須為香港永久居民。本報昨以顧客身分查詢，聖德肋撒職員表示，患者需主動向醫生提出入住低收費病牀，又指該院一般只接受病情輕微個案。荃灣港安職員稱病人須主動向醫生提出要求，醫生會評估病情是否適合入住及安排。

掛單醫生：從不知申請方法

在聖德肋撒掛單的醫學會會董楊協和表示，知道該院有低收費病牀，但從不知道入住條件及申請方法為何，他認為院方應加強向醫生提供資訊。醫學界立法會議員陳沛然批評，低使用率是源於政府監管不力，他不反對加設懲罰機制，但認為沒有作用，當務之急是「執番正」去執行條款。

衛生署稱，兩院低收費病牀使用率每年均有不同，一般約五至八成，醫院按病人醫療需要及病牀空缺，決定病人能否入住。醫管局指出，在服務高峰期間會因應醫院運作，及在病人和私院同意下，轉送病人到私院接受治療。食衛局表示，低收費病牀實際使用率受多項因素影響，衛生署過去一直就改善使用率提出建議，會配合調查。

荃灣港安稱，已將低收費病牀資料張貼於醫院各層，並上載至網站，有需要者可主動向醫生或院方提出入住。聖德肋撒至截稿前未回覆。

明報記者