9人盼讀醫 皇仁狀元：醫護應有操守 拒泄病人資料

今屆12名狀元，除了拔萃女書院狀元計劃到英國劍橋大學修讀經濟，餘下狀元均留港升學，其中9人冀修讀醫科，餘下2人分別心儀港大工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程和港大牙科。

眾多欲修讀醫科的狀元當中，聖保羅男女中學狀元甘浚祺小學時曾患白血病，休學約一年，因治療期間獲醫護人員悉心照料，故立志從醫，希望日後以自身經歷向鼓勵病人，「病了不會什麼都失去了，讀書可以追回來」。

近日有醫護被質疑涉嫌泄露病人私隱，令上月曾到金鐘示威的人被警方拘捕，引發爭議。皇仁書院狀元余曉逸認為，醫護人員應有專業操守和尊重病人私隱，自己絕對反對泄露病人資料，亦不會這樣做。一致希望入讀中大醫科（環球醫學領袖培訓專修組別）的喇沙書院3名狀元均認同病人私隱重要，其中許友灝認為，若病人對醫生失去信任，「可能就會隱瞞自己一些病情，令情况惡化，浪費更多資源和時間去治療」。

孿生弟7科45分 料齊讀中大醫科

許友灝與其孿生弟弟許友泓出生時只差兩分鐘，兩兄弟不僅平時睡在同一張雙層牀，小學和中學就讀同一學校，連高中修讀的選修科亦一樣。昨日放榜，弟弟許友泓亦考獲7科45分佳績，料兩人下學年能一起入讀中大醫科。

屋邨狀元：住屋對學習影響不大

回顧今屆文憑試狀元就讀學校，今年有3間學校首出狀元，包括聖保羅書院、聖馬可中學、觀塘瑪利諾書院，當中觀塘瑪利諾書院狀元杜焯賢出身單親家庭，哥哥早逝，在屋邨成長，他指居住環境對學習影響不大，有屬於自己的空間，又坦言母親並不太管束自己温習，同時感激她陪在身邊默默支持自己，而對於已過身的哥哥，他指昨是高興的一天，不想多談。

（文憑試放榜）