回應通識科「失敗」論 楊潤雄：不覺年輕人有問題

楊潤雄昨晨到中學為DSE放榜學生打氣，楊指「不會說我們的青年人出了問題」，近日社會運動有很多年輕人參與，大部分均和平理性，只有個別行動有暴力成分。他認為年輕人關心社會，惟政府希望大家以理性方式表達意見。

楊續說，當局一直關心通識科的實施有否問題，最近亦成立專責小組，就必修科包括通識科諮詢公眾；局方樂意聽不同人的意見，亦尊重董建華的意見。

狀元：倘取消恐學生不理時事

今屆部分文憑試狀元對通識科持正面態度。聖馬可中學的陳韋諾不認同有人說通識科令學生變得激進，指通識科原意是令學生有批判思維，若取消通識科，學生或會只專注讀書，不理社會時事。

聖保羅書院超級狀元黃瀚賢認為，通識科不會令同學變得激進，反而能讓同學了解更多資訊，培養獨立思考；通識科應保留作必修科，但如果獨立專題探究（IES）改為選修，他仍然會選擇做，因完成後很有成就感。

拔萃女書院的超級狀元蔡欣平亦不認同董建華說法，認為通識科沒有固定框架，不會要求學生從特定方向思考；同校另一狀元施雲芳認為通識科不是「洗腦」，反而令學生對政治更關心及有熱誠，亦有批判思考。

（文憑試放榜）