12狀元3上街反修例 促明確撤回釋疑 喇沙狀元：獨立委會助判誰是誰非

喇沙書院蕭子聰解釋，相信修例原意是好，但社會上仍有疑慮和疑問，「不是時候去推，去二讀三讀這條條例」，而自己參與反修例遊行，及簽署校內學生發起的聯署，就是基於社會上對條例合理的不信任，認為參與聯署和遊行是發聲的渠道，「作為香港人，我們的信念就是令香港更加好，我認為亦要做些行動，將自己聲音講出去」。

蕭子聰，以及同校兩位狀元黃子峯及許友灝，均支持成立獨立調查委員會徹查事件，認為有助判斷誰是誰非；認同政府可明確表明「撤回」修例，以釋除公眾疑慮。

指「壽終」論不算真誠

聖馬可狀元籲林鄭放下身分溝通

觀塘瑪利諾書院杜焯賢，對特首林鄭月娥說修訂「壽終正寢」表示不解，認為若已等同撤回，為何用詞婉轉。

聖馬可中學狀元陳韋諾表明反對政府修例，並曾就反修例聯署，與任職公務員的父親持相反意見。陳表示，林鄭月娥說會聆聽年輕人的意見，但她用「壽終正寢」形容修例方案，不算真誠聆聽意見，可以再做好些，用「撤回」一詞。他又認為，特首不應以「高高在上」的姿態去談判或溝通，要放下自己的身分，才能好好與市民溝通。

稱衝擊不對 男拔狀元：法律上畫線

拔萃男書院的周伯儒認為，「壽終正寢」是字眼上的問題，「如果特首覺得用另一種字眼可以回應民意，而令社會的氣氛沒那麼激進的話，我覺得都是個好選擇」。至於七一有示威者衝擊立法會，周稱「若條線畫在法律上，（行為）固然破壞了立法會，是不對的；有些人會畫在更高的理想，他們可能會支持」。被問他會把「線」畫在何處，他稱會畫在法律上。

聖保羅狀元：憂委會淪政治工具

皇仁書院的余曉逸認為政府做事較「離地」是無可奈何，社會現時的確愈來愈不和諧。拔萃女書院兩名狀元均反對修例，認為港人要以和平理性方法表達意見。蔡欣平表示，支持大部分香港人，亦欣賞上街的熱誠。施雲芳樂見港人非常關心香港，惟特首未有足夠諮詢就想通過修例，希望特首「壽終正寢」一說能令港人放心。

聖保羅書院的黃瀚賢認為，成立獨立調查委員會能對整件事有更全面了解，但不希望委員會淪為政治工具。培正中學的葉卓穎則未有回應有關提問。

明報記者

（文憑試放榜）