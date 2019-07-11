聽障生獲佳績 立志研設備助人

李家榮1歲時接受人工耳蝸移植，2歲起接受說話訓練，日常與人溝通沒大問題，在主流學校讀書，其數理天分自小學展現，參加過國際奧數比賽，中一時讀大學辦的暑期課程，與高中生一同上課。他昨日取得最佳5科32分，盼就讀港大。

點字書上課 視障生嘆書包重如米

雙眼視力不足一成、英華女學校蔡樂詩則相反，覺得數學最困難，因看不見圖像，她要反覆觸摸點字書圖形，靠想像和記憶重組影像，以牢記資料。她平日帶點字書、電腦上學，形容書包如一包8公斤的米，有時要召車才可把書由學校搬回家溫習。她稱考獲滿意成績，達到城大翻譯及傳譯副學士的有條件取錄要求。

就讀香港道教聯合會鄧顯紀念中學的視障學生謝斯敏，則考獲最佳5科33分，其中3科5**。斯敏昨未有現身說法，但透過錄音表示「收到成績一刻，很激動、很開心」。負責跟進其個案的心光學校資源老師王曉蕙表示，雖然她視野只有20度（健視人士有180度），但無阻她認真學習。

（文憑試放榜）