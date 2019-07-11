跨過血癌遇嗜睡 靠咖啡應試奪18分

因藥遲緩 「6歲先數到10隻手指」

現年18歲的匯基書院（東九龍）學生江丰，年約20個月時曾大病一場，發燒後第三日便由私家醫院轉送兒童癌病中心，及後確診患上俗稱「血癌」的急性淋巴白血病，隨即接受化療和電療等。2003年SARS前，兩歲多的阿丰完成主要療程，翌年醫生判斷病情趨穩定，但日後仍需每半年覆診，而藥物的副作用令他肌肉乏力及發展遲緩。媽媽說，阿丰年幼時「6歲先數到自己有10隻手指」，幸好獲職業治療和物理治療等支援。

嗜睡病因未明 幸學校允彈性上學

初中身體狀况穩定，成績亦不俗，阿丰還參加足球等活動，但至中四學期尾，漸覺身體變差，經常感疲累。媽媽說，阿丰試過早上7時許準備出門上學之際不自覺入睡，「換了校服，穿了襪子，便躺在梳化睡至下午3時」，多年來四出求醫，仍未確定原因，幸獲醫生寫紙證明，校方允許彈性上學「返半日」，教師亦替他補課。

阿丰因難以控制睡眠時間，試過服用醫治嗜睡症藥物，但效果不佳。文憑試延長了考試時間25%，惟因抗癌療程後抽象思維能力較弱，導致數學解題較差，不過昨日文憑試放榜，阿丰仍考獲5科18分，其中數學3級，他盼入讀職業治療和護理相關學位或副學位課程。

（文憑試放榜）