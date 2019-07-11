中四因病匿家 自問「未來真想這樣？」 曾缺課兩年 濕疹生發憤奪3科5**

明報記者 陳嘉詠 劉家豪 艾博瑜

實習記者 方綺婷 陳諄䚻 林欣澤 趙苡彤

沒回學校的日子，應屆文憑試考生鍾浩源自言很清醒，被濕疹困擾的他只求有效治療可變為「正常人」生活，可惜事與願違，更令他於兩年間幾乎足不出戶。曾感絕望，但在谷底的小伙子不想就此放棄人生，後來重回校園奮發讀書，在今年文憑試考獲3科5**，數學延伸部分亦取得5**佳績。

初每周請假成績大跌 同學質疑懶

20歲的浩源是香港管理專業協會羅桂祥中學中六生，從小患濕疹及哮喘等慢性病，中三時濕疹病情急轉直下，雖有看醫生，但嚴重時皮膚紅、雙手乾燥，「好似一嚿枯木，直頭拗不到，如果一動傷口就會裂開流血」，試過打針遏抑病情。濕疹讓他陷入惡性循環，夜裏皮膚痕癢沒法入睡，早上不夠精神上學沒法用心聽書；每周請假一兩天，一年共70多天缺課，成績由全級中上跌到全級尾數名，亦無法與同學維繫感情。有同學不知實情，認為他頻頻請假是因懶惰，浩源情緒低落，亦哭過，「覺得無人明白自己，可能有濕疹的人都會覺得自己很孤獨」。

強吃類固醇3月 好轉即回校

升到中四，濕疹病情仍舊，浩源決定暫停學習在家休息，嘗試尋找有效治療方法，試過親友介紹的藥膏、改變飲食習慣，抱有希望卻換來一次次失望。他很介意旁人看到自己的容貌，連醫生都不願出門看。躲在家兩年，浩源幾乎只有吃飯、睡覺和打機，回想當時，「是人生最谷底的兩年，好絕望。如果一路醫不好，病情愈來愈差，完全不知自己可否重新上學、可否有正常生活」。他反問自己，「不上學，將來找不到工作，怎養父母？」

回校收退學信 校長給機會再讀

浩源無計可施，深明長期吃類固醇有副作用，但仍吃兩三個月遏抑病情，情况好轉下便重回學校。回校時，卻收到退學信，他感到愕然。徬徨之際，獲校長鄧振強給予機會，有條件下入讀中四。他最終考獲最佳5科32分成績，希望入讀科技大學「科技及管理學雙學位」課程。

中學路上比旁人多花兩年，難以忘懷的經歷，浩源慶幸父母一直給予最大自由度，明白他的抉擇。他心知輟學的日子令父母心痛，爸爸更以為他的學業沒希望，笑說父母現時是「守得雲開見月明」，感激家人和校長。他的濕疹病情已受控，並有定期看醫生。浩源分享經歷希望勉勵同路人，遇挫折時反問自己「你未來真的想這樣？」就如他當時問自己「想要什麼」，再下定決心並付諸行動。

（文憑試放榜）

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