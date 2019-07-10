壽終正寢 引發語文研究

馬嶽指錯中文 應叫暴斃

中大政治與行政學系副教授馬嶽喺facebook話，用「壽終正寢」係錯嘅中文，因為老人家安享天年、高壽辭世就叫「壽終正寢」，𠵱家修例係叫「暴斃」、「夭折」，「因為你連法案委員會都無上過，只係完成咗一讀階段」。

《公教報》facebook專頁仲查埋壽終正寢嘅意思，話漢語網指其出處為明代許仲琳嘅《封神演義》：「紂王立身大呼曰：『你道朕不能善終；你自夸壽終正寢；非侮君而何！』」；當中「壽終」指「活到老死」；「正寢」乃舊式住房嘅正屋，原指老死在家裏，現比喻事物嘅滅亡。

fb專頁「遮打豪庭」話，壽終正寢不僅係死亡嘅婉辭，更係一個美稱，形容老年人盡享天年，然後喺家中自然死亡，無經過任何疾病嘅折磨；反問「講修例已『壽終正寢』有幾無稽？」，就等於話修例已「與世長辭」、「香消玉殞」等，「含意就係話畀大家聽，同你哋抗議無關，係自然死亡」。

有連登仔更發起「四字成語大賽：條例已灰飛煙滅」，「參賽」網民提出各式各樣嘅形容，滲透出憂慮，例如係「條例已重整旗鼓」、「條例苟延殘喘」等。