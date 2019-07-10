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2019年7月10日星期三
港聞二
DSE今放榜 1.5人爭一資助學位 競爭歷來最低 6「超級狀元」創新高
通識及格率91.4% 歷年新高
教局籲無法紓壓者及早求助
患嚴重睡眠窒息沒確診 手術心血管風險高一倍
政府就丁屋覆核案上訴 民主黨轟「重鄉輕民」 不交代理據
方國珊西貢土地糾紛 官指套丁判賠82萬
會否被刑事檢控 大狀：看有無人跟進
放榜前夕偕同學游泳 DSE生遭浪捲走溺斃
水警海關反走私 檢520萬元燕窩手機平板
杜汶澤公司攝影師西藏失蹤
運輸公司索償佔中九子4.5萬
公院醫生巴士摸女生判社服 官嘆年輕有為 「伸仁慈之手」輕判
實習男醫涉偷拍男護 保釋禁足護士宿舍
黃之鋒岑敖暉入表選管會 求核實區會參選資格
政府：社會信用評分 絕不在港實施
國泰問道初創 科技解痛點 參加科技園計劃 5難題徵解決方案
秦錦釗撤控走私案 碼頭主管認罪囚21月
鐵馬停青馬橋 惹跳橋虛驚
尊子漫畫
壽終正寢 引發語文研究
行會唞暑6星期 多過去年
貼紙遮屯門區會𨋢掣 工黨：政府驚到有病
學生發泡膠盒製「冰屋」 籲減用即棄品
鄭泳舜忙跟進公廁衛生
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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DSE今放榜 1.5人爭一資助學位 競爭歷來最低 6「超級狀元」創新高
通識及格率91.4% 歷年新高
教局籲無法紓壓者及早求助
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